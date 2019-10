Sanremo. Riapre il ristorante Ai Torchi. Alla guida dello storico locale a Bussana a mare un giovanissimo chef cresciuto nel mondo dell’alta enogastronomia italiana: Mattia Goffredo, 25 anni, ch, figlio di una nota critica enogastronomica poi fondatrice del rinomato Geoffrey’s Sapori Reali nel torinese, è stato cadetto di chef stellati come Alfredo Russo del Dolce Stil Novo alla Reggia di Venaria o dei fratelli Costardi a Vercelli.

Il nuovo Ai Torchi si presenta con una cucina profondamente rinnovata. Chef Mattia, ispirandosi al fratello Niccolò, capo brigata del ristorante di famiglia, ha portato un’idea di alta ristorazione informale. Al centro, sempre il cliente e i suoi gusti, assecondati mediante un menu creativo, giovane e costantemente in fermento.

di 13 Galleria fotografica Riapre il ristorante Ai Torchi a Bussana









Lo chef, ex studente della Scuola Arte Bianca, presenta infatti un’inedita formula di degustazione. «Nel mio ristorante – spiega – è il cliente a scegliere gli ingredienti principali delle portate. A ogni tavolo vengono consegnate dieci carte, simili alle carte da gioco, su ciascuna delle quali si trova indicato un prodotto fresco che varia a seconda della stagionalità, come, ad esempio, il gambero rosso di Sanremo, il tartufo bianco, piuttosto che il carciofo. Il cliente deve solo scegliere gli ingredienti che preferisce, quali portate desidera (se un antipasto e tre primi, se un primo e due secondi etc.) e affidarsi alla mia fantasia».

Ma non solo. Perché tra divertimento, invettiva e sapori delle terre di Liguria e Piemonte, Ai Torchi offre anche un menu di condivisione gourmet. «In questo caso i commensali dello stesso tavolo possono ordinare uno o più piatti da dividere fra loro. Non manca, ovviamente, il classico menu alla carta. Ciascuna formula – sottolinea – garantisce alta qualità delle materie prime selezionate, massima cura nei particolari e tanta, tanta passione».

Ai Torchi aprirà giovedì 3 ottobre in occasione di Sanremo con Gusto – Il Festival degli Chef proponendo un menu tematico che predilige i prodotti Slow Food.

Per informazioni e prenotazioni chiama al +39 3713484622.