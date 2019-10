Da Ventimiglia parte un treno speciale per il 40esimo anniversario dalla riapertura della linea Cuneo-Nizza

Ventimiglia. Domenica 6 ottobre, alla stazione di Cuneo si svolgerà una manifestazione per celebrare il 40esimo anniversario dalla riapertura della linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Un treno speciale, con partenza alle 8.20 dalla stazione di Ventimiglia, sarà occasione per presentare il Progetto “Mobil”, finanziato con i fondi del programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020 nell’ambito del Piano Integrato Territoriale ALPIMED.

Il progetto, dall’importo complessivo di 1.793.314,71€ (di cui 388.000€ a favore del Comune di Cuneo-Parco fluviale Gesso e Stura) prevede una serie di azioni per la valorizzazione turistica del patrimonio storico-culturale presente lungo la linea ferroviaria Cuneo-Nizza, anche attraverso la realizzazione di punti di ricarica per bici elettriche, la creazione di mini-centri intermodali presso le stazioni ferroviarie e azioni di formazione per residenti, lavoratori e turisti, oltre che di educazione alla mobilità attiva destinate ai ragazzi.

Il treno, che servirà anche le fermate di Olivetta San Michele (a.8:37, p.8:57), Breil sur Roya (a.9:14, p.9:24), Limone Piemonte (a.11:00, p.11:20) arriverà a Cuneo alle 11:48, dove si terrà un momento pubblico di presentazione del progetto Mobil, alla presenza delle autorità italiane e francesi.

Nella stessa giornata, sempre alla stazione di Cuneo, è in programma il “Concerto per la Cuneo – Nizza”, promosso dal Comitato Ferrovie Locali insieme al Comune di Cuneo e al settimanale La Guida, che vedrà, a partire dalle 15, l’esibizione dei gruppi “Power Gaze”, “Jego”, “Zio Tibia”, “Braxophone”, “I belli freschi”, “Monsieur de Rien”. Alle ore 19 chiusura della manifestazione con Sergio Berardo e il gruppo “Quimera”.