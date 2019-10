Imperia. E’ iniziato oggi l’11esimo campionato nazionale dei vigili del fuoco, il Memorial Vvf Colasanti. Il torneo è dedicato alla memoria del vigile del fuoco Stefano Colasanti, morto nell’esplosione della cisterna Gpl sulla via Salaria, nei pressi di Borgo Quinzio (Rieti), avvenuta il 5 dicembre 2018.

Al torneo partecipano le rappresentative regionali che si sono classificate nelle prime otto posizioni al 17° Campionato Italiano vigili del fuoco di calcio a 5, che si è svolto a Marina di Grosseto (GR) dal 27 maggio all’1 giugno scorsi, incluso il Lazio, ammesso di diritto quale regione ospitante il campionato. Le gare vanno in scena presso i campi dell’Ufficio Formazione Motoria Professionale, in piazza Scilla 2, e del Comando provinciale VV.F. di Roma, in via del Calice, fino al 5 ottobre. Nella formazione che rappresenta la Liguria, allenata dall’imperiese Dario Smeraldo, vi è anche il giocatore dell’Atletico Argentina Ivan Miatto. Ai sorteggi la Liguria incontrerà nel proprio girone Toscana, Sardegna e Campania.

Ecco la formazione della Liguria: Manuel Fontana (portiere), Andrea Marcaccini, Alberto Mostes, Luca Casabianca, Fabio Bertolotti, Stefano Bocci, Luca Siri, Andrea Ghersi, Alessio Lerini, Stefano Scala, Edoardo Pioppi, Luca Minini, Danilo Sbrissa, Enrico Mora, Diego Marrale, Damiano Delucchi, Salvatore Cecere, Francesco Acquafresca, Bruno Pozzuoli, Massimiliano Conte, Gianluca Corradini.