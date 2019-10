Banca d’Alba porta a Imperia la prima edizione di “Valore Turismo”

Imperia. Ad ottobre, negli ultimi giorni della stagione estiva 2019, va in scena la prima edizione di “Valore Turismo”, evento di formazione gratuito rivolto a chi opera nel settore turismo. L’evento si terrà mercoledì 23, dalle 9 alle ore 13, presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Un momento di aggregazione, formazione e confronto per parlare di innovazione, sviluppo e opportunità in ambito turistico, spaziando da temi ad alto contenuto tecnico ad altri di taglio strategico e di comunicazione.

L’evento, realizzato da Banca d’Alba in collaborazione con Confcommercio e Federalberghi, vedrà alternarsi sul palco Google, big player del mondo digitale, Travel Appeal, startup innovativa che si occupa di reputazione online attraverso Intelligenza Artificiale e analisi di Big Data e Roberta Milano, esperta di strategie digitali in ambito turistico. Si parlerà infine dei prodotti e dei servizi bancari più innovativi per sostenere e facilitare gli operatori del settore turistico.

Banca d’Alba dimostra così la sua attenzione alle imprese del territorio promuovendo un evento rivolto a chi opera in questo settore così importante per l’economia del paese; l’Istituto albese organizza periodicamente eventi destinati alla formazione dei propri clienti, avvalendosi della professionalità e della competenza di consulenti esperti del settore.

Gabriella Giargia, Responsabile del Servizio Marketing di Banca d’Alba: “essere Banca del territorio vuol dire anche questo: farsi parte integrante dell’economia locale, fornendo a Soci e Clienti tutti i mezzi necessari per accrescere la propria attività”.

Il presidente di Federalberghi Imperia, Dario Ghiglione: «Un evento che va oltre la formazione, dedicato a chi opera nel settore dell’ospitalità ma non solo. Federalberghi Imperia, grazie a Confcommercio e a Banca d’Alba, sostiene questo progetto da oltre un anno per presentare sul territorio del Ponente Ligure le Aziende digitali tra le più significative del settore, moderate da Roberta Milano, che ha saputo portare innovazione e cambiamento in Italia. Un valore aggiunto per coloro che vogliono scoprire le novità digitali dell’ospitalità, con casi concreti da applicare nel nostro lavoro».

Questo evento è la dimostrazione di come si possano raggiungere importanti risultati lavorando in maniera sinergica; per info e prenotazioni consultare il sito internet della Confcommercio imperiese.