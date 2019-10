Autoimprenditorialità e reinserimento lavorativo, al via il progetto Opera

Lunedì 7 ottobre alle ore 11,00 presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Imperia verrà presentato l’avvio del progetto O.P.E.R.A. nella Provincia di Imperia.

Il Progetto Opera, a sostegno dell’autoimprenditorialità e il reinserimento lavorativo, è dedicato ai disoccupati, ai lavoratori espulsi a seguito di crisi industriale e ai lavoratori a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi industriale. Gli sportelli, ribattezzati “antenne territoriali”, oltre a consentire l’individuazione dei bisogni delle persone, diventeranno luoghi nei quali l’utenza potrà fruire dei servizi messi a disposizione dal progetto per creare nuove imprese e cooperative attraverso azioni di workers buy out e spin off.

Regione Liguria è capofila del progetto Opera, finanziato a valere sul programma Interreg Italia Francia Marittimo, che vede coinvolte le 5 regioni del programma (Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Région Sud) e la compartecipazione di 8 partner dell’area transfrontaliera.

Partner del progetto è Confcooperative Liguria tramite i suoi Centri Servizi; il Presidente di Confcooperative Imperia-Savona Riccardo Viaggi presenterà le opportunità che possono scaturire da questo progetto europeo.

E’ prevista la presenza dell’Assessore regionale al lavoro e Politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino che illustrerà le opportunità predisposte da Regione Liguria.

I progetti di impresa saranno seguiti dallo studio dell’idea alla stesura del business plan, con un supporto di professionisti anche dopo l’avvio dell’attività. Grazie a questo progetto, inoltre, il neo imprenditore verrà guidato a reperire le risorse necessarie per la sua impresa.

Il progetto intende favorire la crescita occupazionale dei lavoratori disoccupati nelle aree di crisi industriale ed economica regionale, mettendo a disposizione metodologie comuni per individuare le caratteristiche dei lavoratori da ricollocare nelle imprese delle filiere prioritarie e una banca dati delle professionalità e delle risorse strutturali.

La mission di questo servizio è di mantenere le competenze nel territorio, concedendo la possibilità a chi sta fuoriuscendo dal mondo del lavoro, di creare nuove imprese cooperative attraverso azioni di workers buy out, spin off e e creazione di nuova impresa. Siamo convinti che anche dalla crisi possa rinascere il futuro della nostra Liguria.