Videosorveglianza mobile sulla ciclopedonale. Camporosso, Dolceacqua e Ventimiglia chiedono fondi alla Regione

Ventimiglia. Tre comuni dell’estremo ponente della provincia uniti per potenziare la sicurezza nei loro territori. Le amministrazioni comunali di Camporosso, Dolceacqua e Ventimiglia hanno sottoscritto un protocollo di intesa (firmato dai rispettivi sindaci) finalizzato ad ottenere finanziamenti regionali per l’istallazione di un sistema di videosorveglianza mobile, lungo e nelle zone attigue la pista ciclopedonale che collega i tre comuni.

La richiesta fondi si basa su di una deliberazione – datata lo scorso 31 maggio – con la quale Regione Liguria ha approvato un bando per la richiesta di investimento nella sicurezza integrata tale bando prevede il sostegno finanziario ai comuni che presentino un progetto di investimento in forma associativa con almeno altri due comuni della stessa provincia, con protocolli di intesa, di durata minima di 5 anni.

Le motivazioni di tali richieste sono espresse in un documento comunale che recita quanto segue: «I comuni di Ventimiglia, Camporosso e Dolceacqua sono uniti da una pista ciclopedonale che si snoda dal lungomare di Ventimiglia al centro di Dolceacqua, passando per Camporosso, attraverso la foce del fiume Nervia e lungo la sua sponda sinistra. Tale interconnessione delle comunità ha permesso altresì di realizzare progetti di riqualificazione di litorali, parchi e aree pedonali. Tali vie ed aree, specie nelle ore notturne, possono prestarsi maggiormente a fenomeni di criminalità di carattere predatorio (furti e rapine ndr) con una percezione della sicurezza molto limitata da parte della popolazione e conseguente mancata fruizione degli spazi pubblici. Dato atto che: è obiettivo strategico delle Amministrazioni Comunali garantire la sicurezza pubblica tramite iniziative ed investimenti a testimonianza della presenza dell’istituzione. L’incremento della videosorveglianza mobile all’interno del percorso intercomunale può essere uno strumento di accrescimento della sicurezza delle aree intercomunali. E’ interesse delle Amministrazioni Comunali effettuare investimenti mirati all’incremento della sicurezza integrata installando un sistema di videosorveglianza mobile lungo la pista ciclopedonale che collega Ventimiglia a Camporosso e Dolceacqua secondo le specifiche che richiede il territorio e i sistemi già in uso presso i singoli Comuni e con i quali devono necessariamente essere compatibili. Visto che è stato redatto apposito progetto denominato “Promozione della sicurezza integrata e di collegamento ciclovia intercomunale”. Le singole Amministrazioni Comunali hanno indicato i punti critici dei rispettivi tratti di ciclovia con le infrastrutture che meglio rispondono alle esigenze di sicurezza e tutela degli utenti e salvaguardia del bene pubblico. Gli iniziali posizionamenti delle telecamere mobili saranno soggette a spostamenti sulla base delle mutate esigenze di controllo e/o di sicurezza dei percorsi. L’architettura dell’investimento così delineata pur rispondendo a esigenze locali viene messa a sistema e rappresenta un “unicum” nella sicurezza integrata del percorso intercomunale permettendo l’interscambio delle immagini d il controllo dell’intero percorso».