Ventimiglia, No Border olandese non rispetta il foglio di via e si becca una denuncia

Ventiimiglia. Nella serata di ieri, nel quartiere Roverino, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria aggregati a Ventimiglia hanno fermato per un controllo quattro donne straniere. Le donne risultavano essere simpatizzanti del movimento “No Border”, due di origine tedesca, una finlandese ed una olandese.

Quest’ultima, all’atto del controllo di polizia, risultava essere sottoposta ad un foglio di via obbligatorio emanato dal questore di Imperia nel novembre 2017 con il divieto di ritorno nel comune di Ventimiglia per tre anni. Durante gli accertamenti i poliziotti constatavano altresì che la donna aveva violato la prescrizione già altre volte. La giovane è stata, pertanto, denunciata all’Autorità giudiziaria per le reiterate violazioni al provvedimento del questore.

La Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia valuterà ora l’eventuale adozione di misure più restrittive. Nel corso dell’attività di controllo del territorio sono stati fermati altri due stranieri privi del permesso

di soggiorno, che sono stati espulsi.