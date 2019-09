Ventimiglia. Due cinghiali appartenenti alla famiglia di Carmelo – il suino diventato famoso nella città di confine per le sue gite in centro – sono stati catturati ieri dagli operatori della Regione Liguria che hanno preparato delle apposite trappole per prendere gli ungulati e portarli via dal greto del fiume Roja.

Nel tentativo di salvare il gruppo di cinghiali, ormai quasi domestici, dalla cattura si sono mobilitate anche le Iene Vegane. Ma dopo un primo intervento non andato a buon fine da parte degli operatori regionali, questi ultimi sono tornate riuscendo nell’intento di prendere gli animali.

Nei giorni scorsi, Carmelo e famiglia avevano fatto irruzione all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio, devastando le aiuole appena sistemate dall’amministrazione comunale.