Ventimiglia. Sono stati oltre 700 gli iscritti che ieri hanno contribuito a far divenire “Corri per Fabiola” un significativo momento di sport, unione, educazione alla salute e memoria.

La campagna Lilt for Women 2019 della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ha preso ufficialmente il via in anticipo avendo come “staffetta” questa corsa che traduce in pratica tutto l’amore e l’attenzione che Fabiola Brancato ha sempre messo in ogni suo gesto ponendo la “Donna” al centro delle sue attenzioni: sia come volontaria dell’Associazione Noi4You sia come prima ideatrice di questa maratona, con cui voleva sensibilizzare alla prevenzione oncologica.

Al nastro di partenza a Ventimiglia tanti amici e concittadini di Fabiola Brancato, quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nel 2018. La manifestazione è stata promossa dalla famiglia che in questo modo ha fortemente voluto ricordare la giovane.

Premiate le prime tre donne al traguardo nel percorso 10 km:

1) Celestina Malugani,

2) Chiara De Renzi

3) Elodie Burchini

La prima classificata ha ricevuto il Trofeo Nastro Rosa – LILT for Women 2019.

Premio ai primi tre uomini classificati nel percorso 10 km:

1) Dennis Capillo

2) Cristian Bramato

3) Mario Savona

e in particolare Trofeo Noi4You al primo assoluto.

Trofeo “donna” e “uomo” per i corridori sul podio più alto della 5 km:

1 donna) Donatella Lauria

2 donna) Nicol Brero

3 donna) Elena Vignali

1 uomo) Garibbo

2 uomo) Agnese

3 uomo ) Regina

Premio speciale anche ai gruppi più numerosi (Trofeo Nastro Rosa – LILT for Women 2019 e Trofeo NOI4YOU): 1° gruppo Palestra Marco fit_Fitness Center, 2° gruppo Ventimiglia Marathon, 3° gruppo Servizio Lilt – La Rinascita. Medaglie per la partecipazione a tutti i bambini. Nelle scorse settimane molti fra questi giovanissimi sono stati coinvolti dalle scuole di appartenenza in attività didattiche sull’importanza dello sport e della corretta alimentazione, temi cari a “Corri per Fabiola”.

I vincitori delle gare sono stati insigniti dei riconoscimenti Deputato della Camera On. Flavio Di Muro, dall’assessore alla Sanità, vicepresidente Regione Liguria Sonia Viale, dal sindaco della Città di Ventimiglia Gaetano Scullino, dal presidente del Consiglio Città di Ventimiglia Andrea Spinosi, dall’assessore ai Servizi Sociali della Città di Ventimiglia Mabel Riolfo, dal presidente LILT della Sezione di Imperia Dr. Claudio Battaglia, dalla presidente di NOI4YOU Laura Tibald, dalla consigliera LILT Mariateresa Dondi e da consigliere Nazionale Europa Donna Italia e referente LILT La Rinascita Deliana Misale.

Presenti anche il consigliere del Comune di Ventimiglia Roberto Nazari, l’assessore ai Servizi Sociali Comune di Sanremo Costanza Pireri, i rappresentanti della Community “Arco del Benessere”, del Comune di Vallebona, del Comune di Arma di Taggia, delle Forze dell’Ordine, della Croce Rossa di Ventimiglia, i volontari coordinamento percorso “capitanati” da Adriano Catalano e naturalmente numerosi Volontari LILT e di Noi4You.

Come già l’anno scorso, tutto quanto raccolto in questa straordinaria giornata di memoria, allegria, forza e solidarietà andrà alle associazioni LILT e Noi4You per sostenerne le attività territoriali. La corsa è stata patrocinata da Regione Liguria e Città di Ventimiglia, Europa Donna Italia, Europa Donna Liguria, Associazione Nazionale Tumore al Seno Metastatico “Noi ci Siamo”, Servizio LILT “La Rinascita”, Community “Arco del Benessere”, EVENTImiglia e INRiviera.

Il ringraziamento particolare degli organizzatori va allo speaker Patrick Dito (figlio di Fabiola), ai DJ che hanno allietato la giornata e a tutti gli Sponsor che, generosamente, hanno collaborato: Libeccio Beach, Agenzia Gorilla, Studio Veterinario Assembri, Studio Fisioterapico Mariscotti, Fioraio Fiordilatte, Bar Cavalieri, Decathlon Monaco, Panetteria Mondino, Gelateria Haity, Tipografia Penone, Farmacia Internazionale, Farmacia Zitomisky, Farmacia Roja, Computer Art, Autoscuola Mediterranea, Ambulatorio Veterinario Ponente, Acqua Vittoria, Oreficeria Manca, France Impresa, Studio Riabilitativo Marco Curti, Oggero srl –incorsoitalia snc e Caffè Monet.