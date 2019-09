Ventimiglia. Ha conseguito un ottimo successo la mini-trasferta all’Ecovillaggio di Torri superiore, domenica 29 settembre, di una cinquantina di iscritti all’Associazione Tempo Libero (ATL) di Coop Liguria con il consigliere di Giuseppe Famà e la presidente della sezione di Ventimiglia Maria Pesce; assieme al gustoso e agreste pranzo conviviale predisposto dallo “staff” della signora Lucilla, si è realizzata una visita guidata al borgo immerso nel verde con animazione pomeridiana.

I presenti hanno ricevuto anche una copia della rivista “Consumatori” e di “Vivere sostenibile”. Per mercoledì prossimo 2 ottobre è in programma un’altra trasferta delle tre sezioni provinciali Coop Ventimiglia, Sanremo e Imperia in pullman e battello. La mèta sarà S.Fruttuoso di Camogli e visita all’Abbazia ed al Cristo degli

Abissi. Per contatti tel.(0184)356760/356768.

(Foto di E.R.)