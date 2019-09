Ventimiglia, l’amministrazione Scullino rilancia gli eventi culturali in città

Ventimiglia. L’amministrazione Scullino, come promesso, intende rilanciare gli eventi culturali ventimigliesi puntando su due strutture di prestigio, la nuova Biblioteca Aprosiana e il Teatro comunale.

L’assessore alla Cultura Simone Bertolucci anticipa un elenco degli appuntamenti che si terranno alla Biblioteca Civica Aprosiana (Nuova Aprosiana) nei prossimi mesi e dichiara: «Abbiamo creato una programmazione degli eventi in modo che possa sempre essere consulta e che l’interessato possa organizzarsi per partecipare, domani vi daremo la programmazione del Teatro comunale, con tante sorprese».

– giovedì 10 ottobre alle 17: Marangon Emanuela Conferenza “La ripetizione in psicoanalisi”;

– sabato 12 ottobre alle 16: Ass. XXV Aprile, presentazione. libro “Il mare privato” a cura di Giuseppe Famà;

– giovedì 17 ottobre alle 17: Dario Daniele, presentazione libro “Vorrei essere un gatto”;

-sabato 19 ottobre alle 16.30: Eremita Andrea, conferenza “Ultime scoperte archeologiche sul territorio intemelio”;

– sabato 26 ottobre alle 16: Ass. Cult. di ricerca locale Arlagranda “La guerra del sale” a cura di Gnech Danilo;

– giovedì 7 novembre alle 16: Perrone Luca, presentazione. libro di poesie “Vivi e lascia morire”;

– sabato 9 novembre alle 11: Iviglia Enrico, presentazione Libro “Ad alta voce” e brani musicali;

– sabato 16 novembre alle 16.30: Eremita Andrea, presentazione Libro “La via Eraclea: percorso protostorico nell’estremo Ponente Ligure”;

– sabato 23 novembre alle 16: Lions Club, conferenza “La presenza femminile nella politica ventimigliese” a cura di Micaela Anceresi;

– sabato 30 novembre alle 16: Ass. Cult. di ricerca locale Arlagranda, conferenza “Ventennale scomparsa Renzo Villa” a cura di Gnech Danilo;

– mercoledì 4 dicembre alle 16: Coop Liguria, conferenza “Un mare di plastica” a cura di Giuseppe Famà;

– sabato 7 dicembre alle 17: Alzani Editore, presentazione. Libro “Storie di devozione – gli ex-voto del Santuario N.S. delle Virtù in Ventimiglia” a cura di Colombini Graziella;

– sabato 14 dicembre alle 17: Ass. Alpini Ventimiglia, presentazione Libro “La tragica storia del Capitano Gino Punzi” a cura di Dario Canavese

-sabato 21 e 28: Cartolano Paolo, mostra fotografica “Emozioni. Dal bianco e nero al colore”

Cultura, informazione, conoscenza, senza distinguo, la cultura non ha colore politico!