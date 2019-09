Ventimiglia, anche l’assessore alla Sanità Sonia Viale correrà in memoria di Fabiola Brancato

Ventimiglia. Domenica 29 settembre, a Ventimiglia, l’assessore alla sanità della Regione Liguria Sonia Viale parteciperà alla maratona benefica “Corri per Fabiola”, il Memorial in ricordo di Fabiola Brancato morta nel 2018, a 44 anni, a causa di un tumore.

«E’ un evento che ci ricorda come ancora oggi troppe donne muoiano di tumore – dice l’assessore – Nonostante la ricerca abbia fatto significativi passi avanti, è necessario un impegno maggiore, sia sul fronte della prevenzione sia su quello della diagnosi precoce».

L’appuntamento è alle 9 al Belvedere Resentello di Ventimiglia, ma le iscrizioni apriranno già alle 7.30. L’evento apre ufficialmente la campagna Nastro rosa Lilt di prevenzione del tumore alla mammella, che durerà per tutto il mese di ottobre e il ricavato andrà a favore dello sportello Noi4you e alla Lilt.

«Indosserò la maglietta e il pettorale dell’evento – sottolinea la Viale – Sono sicura del successo dell’iniziativa, come è stato per la prima edizione. Anche correre e tenersi in forma è una forma di prevenzione».