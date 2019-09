Giunge al termine l’edizione 2019 delle “Vele d’Epoca di Imperia” che, come da 30 anni a questa parte, si conferma un appuntamento che coinvolge e integra i valori della vela e del mare con quelli della tradizione e della cultura, fondendoli in un evento che non coinvolge solo i marinai ma la città intera.

Nell’ultima giornata della regata le regine del mare hanno sfilato in tutto il loro fascino nella Grande Parata d’eleganza: dal molo lungo di Porto Maurizio la maestosità e la storia delle imbarcazioni d’epoca presenti ad Imperia. Vincitrice della parata è stata Stella Polare, imbarcazione della Marina Militare Italiana.

Oggi terza e ultima regata, coordinata dallo Yacht Club di Imperia che ha seguito le competizioni per tutta la durata della manifestazione. Ecco i risultati e le classifiche definitive suddivise per classe:

YACHT BIG BOATS

3° MOONBEAM IV

2° TUIGA

1° HALLOWEEN

YACHT EPOCA AURICI

3° LULU

2° MY FUNWY

1° CHIPS

YACHT EPOCA MARCONI 1

3° WINDHOVER

2° JOUR DE FETE

1° ANNE SOPHIE

YACHT EPOCA MARCONI 2

3° OISEAU DE FEU

2° EMILIA

1° SKYLARK

YACHT CLASSICI 1

3° MIO MAO VII

2° MAI PIU’

1° SAGITTARIUS

YACHT CLASSICI 2

3° CORSARO II

2° EA

1° IL MORO DI VENEZIA

YACHT SPIRIT OF TRADITION

3° SANDRA

2° KLARA

1° MIDVA

YACHT IOR

3° MISS KAPPA IV

2° IL MORO DI VENEZIA

1° SAGITTARIUS

Presso il palco di calata Anselmi si è tenuta la cerimonia ufficiale che oltre a premiare i vincitori, chiude questa edizione delle Vele d’Epoca di Imperia.

Presso l’esclusiva Area Lounge, dedicata agli equipaggi, alla stampa e agli addetti ai lavori, tra una pausa e un’intervista si continuano ad alternare momenti di relax e musica ad aperitivi realizzati con i migliori prodotti locali e nazionali. La zona relax della lounge è stata curata quest’anno da il vivaio La Fronda di Imperia.

La sicurezza e il soccorso delle Vele d’Epoca di Imperia sono state presidiate dalla Croce Bianca e dalla Croce Verde di Imperia, presenti con una propria area informativa.

Sponsor Tecnico della manifestazione sarà quest’anno è stata BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi di banda larga e telecomunicazione wireless attiva in Piemonte e Liguria, che ha fornito connettività wifi gratuita sia per il pubblico sia per gli operatori.