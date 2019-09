Sanremo. Un po’ di avventura e molto turismo: sono gli ingredienti Hat Sanremo-Sestriere, la manifestazione mototuristica che vedrà più di 400 centauri provenienti da ogni parte del mondo partire dalla Città dei Fiori in direzione delle “montagne olimpiche”.

Tra i più grandi eventi adventouring d’Europa, l’undicesima edizione della Hat vedrà al nastro di partenza appassionati delle due ruote originari di ben quindici nazioni differenti, tra cui, per la prima volta, Marocco e Russia. In sella ci saranno anche motociclisti di fama, come il mitico “dakariano” Franco Picco, a bordo della sua nuova Yamaha Ténéré 700. Tra i partecipanti, anche i campioni di enduro Giuseppe Gallino e Alessio Paoli.

«I veri protagonisti della Hat saranno le persone e i luoghi – spiega Corrado Capra (Hat Series) –. Gli spettatori sono gli stessi partecipanti che andranno incontro a un susseguirsi rapido di scenari, attimi, esperienze, emozioni. Non si tratta di una gara ma di un viaggio che porterà alla scoperta dei territori più nascosti della Liguria e del Piemonte. L’Italia che va da Sanremo a Sestriere, con i suoi piccoli e grandi paesi, le sue montagne e le colline, i fiumi, i ponti e le piazze, sarà infatti lo straordinario palcoscenico di uno spettacolo sotto forma di viaggio, che, aggiungendo l’ingrediente della guida fuoristrada, diventa avventura».

Tre i percorsi previsti: Extreme, un vero viaggio maratona che con partenza nella notte durerà d 40-42 ore per un totale di circa 850 chilometri; Classic, che prevede circa 24 ore di percorrenza, su un percorso di 530 chilometri; e Discovery, il percorso per chi vuole prendere parte alla manifestazione con un impegno minore. Dura infatti due giorni e prevede una sosta notturna a Cuneo. 450 i chilometri complessivi.

Con ritrovo all’Hat Village allestito in piazzale Dapporto, gli iscritti romberanno alla volta di Sestriere in sessioni diversi. Questa notte, alle 23, è prevista la partenza della Extreme, domani, invece, dalle 10 alle 11 toccherà alla Discovery e dalle 13 alle 15.30 della Classic.

La manifestazione è stata realizzata in collaborazione al Casinò di Sanremo, la rete di impresa Sanremo On e gode del patrocinio di Regione Liguria e Regione Piemonte.