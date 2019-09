Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, a Sanremo e a Ventimiglia va in scena “Percorsi dell’Anima”

Imperia. Sabato 21 e domenica 22 settembre, nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, presso Villa Nobel a Sanremo e Villa Hanbury a Ventimiglia andrà in scena lo spettacolo teatrale ideato all’interno del Progetto Interreg Alcotra “Edumob” – Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia, che ha l’obiettivo favorire il cambiamento di comportamenti sulla mobilità, nell’ambito del quale il Parco delle Alpi Liguri è prestatore di servizi per la Regione Liguria.

Lo spettacolo si intitola “Percorsi dell’Anima (Viaggio in bici attraverso le bellezze liguri)”, è stato ideato dall’Associazione Culturale “Il Teatro dell’Albero” e dall’attrice Cloris Brosca e prevede reading, brani a memoria e personaggi sulla scorta di pagine e versi di grandi scrittori e poeti liguri che hanno abitato e descritto i territori interessati dalla pista ciclabile.

Appuntamenti: 21 settembre ore 21 – Villa Nobel, Sanremo; 22 settembre ore 16 – Villa Hanbury, Ventimiglia; 28 Settembre ore 21 – Villa Grock, Imperia. Ingresso libero.

Dal 20 al 27 settembre la Cooperativa Hesperos, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Riva e Santo Stefano e i Comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare, organizzerà incontri con insegnanti, amministratori e genitori per parlare di Mobilità Sostenibile e di progetti “Bike to School” e “Pedibus”, con sperimentazione sul territorio lungo la pista ciclabile.