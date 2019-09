Sanremo, prende il via la “Festa della Città e dello Sport”: il programma

Sanremo. Venerdì 6 e sabato 7 settembre la città dei fiori offrirà tanti eventi grazie alla “Festa della

Città e dello Sport” organizzata dall’Assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni.

«Una proposta davvero ricca per generi e target – spiega l’Assessore – che vuole diversificare l’offerta d’intrattenimento per incontrare l’apprezzamento di un pubblico sempre più variegato e rafforzare così l’attrattiva di Sanremo come destinazione turistica. Cittadini e turisti potranno scegliere tra musica, sport e intrattenimenti vari in diverse location della città.

Il via venerdì 6 settembre con le attività dimostrative e lo stand promozionale delle 33 società sportive che ringrazio per aver accolto il nostro invito a partecipare e per averci accompagnato in queste settimane, guidate dai consiglieri comunali Giuseppe Faraldi e Simona Moraglia, al fine di delineare il programma al meglio.

Abbiamo riscontrato tanto entusiasmo e di questo siamo davvero felici. Un ringraziamento al Casinò che, ancora una volta, ha dimostrato disponibilità a realizzare in collaborazione con il Comune un concerto, quello di sabato 7 settembre a Pian di Nave, destinato ad un pubblico giovane. E grazie ai nostri uffici per il lavoro e l’impegno. A tutti auguro una buona festa della città!».

Il programma:

Venerdì 6 settembre

– alle 9, piazzale Carlo Dapporto: raduno motociclistico “Hat Sanremo – Sestriere”, immancabile appuntamento per gli appassionati dell’avventura in moto

– alle 17 -23, vie e piazze cittadine: le associazioni sportive saranno le vere protagoniste della giornata proponendo attività dimostrative e stand promozionali secondo la seguente mappa: corso Garibaldi (atrio Palafiori): S.D.P Mazzucchelli Sanremo – XRT Scuderia A.S.D. – A.S.D. Crossfit Sanremo, piazza Colombo: A.S.D. Sanremo Baseball Club – A.S.D. Sanremese Softball, piazza Borea d’Olmo – via Mameli – via Matteotti: A.S.D. Pro San Pietro –A.S.D. Atletica Sanremo – A.S.D. Integrabili – A.S.D. Sanremo Rugby – Circolo Golf degli Ulivi A.S.D. – S.S.D. Tennis Padel Academy Sanremo – Sea Basket Sanremo – A.S.D. Foce Sanremo – A.S.D. Polisportiva Matuziana Calcio Femminile – C.I.P. Liguria Calcio non vedenti, Pian di Nave: ACI Ponente Ligure – A.S.D. Viridis Sanremo – A.S. D. Mater Sanremo– A.S.D. Riviera Volley Sanremo – A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori – A.S.D. Nuova Lega Pallavolo Sanremo – A.S.D. La Fenice, Corso Nazario Sauro (Forte di Santa Tecla): Ass. Cult. Sportiva Capoeira Sanremo – A.S.D. C. W. K. Sanremo – A.S.D. Karate Sanremo – A.S.D. Scuderia Sanremo Rally Team – A.S.D. Sanremo Boxe, Piazzale Vesco: Società Ippica Sanremo A.S.D. – Tennis Sanremo srl – Riviera Triathlon 92 – Yacht Club Sanremo A.S.D. – A.S.D. Canottieri Sanremo Stabilimento balneare “Bagni Italia”: S. S. D. Sanremese Calcio srl – Junior Soccer

– alle 18, vie e piazze cittadine: sfilata di Capoeira all’interno della settimana del festival “Feira da Capoeira 2019” , evento di sport, socialità e intercultura che vedrà in piazzetta dei Ferri l’importante presentazione del libro “Marielle,

presente!” alle 19.30 (associazione sportiva dilettantistica Capoeira Sanremo)

– alle 19, vie cittadine: parata musicale banda “Canta e Sciuscia”, gruppo storico folkoristico della Città di Sanremo composto da 40 elementi tra musicanti e majorettes

– alle 19.30, centro storico – piazzetta dei Ferri: presentazione del libro “Marielle, presente!” di Agnese Gazzera. L’evento si inserisce all’interno della settimana del festival “Feira da Capoeira 2019” (associazione sportiva

dilettantistica Capoeira Sanremo)

– alle 21, piazza Colombo: “Live Music”

– alle 21.15, Forte di Santa Tecla: rassegna letteraria “Solea”: Omaggio a Camilleri, “Il Commissario Collura va in crociera”, storie note (e meno mote) di Andrea Camilleri, reading di Donatella Finocchiaro con incursioni musicali

di Andrea Gattico. Introduce Marco Vallarino

– alle 21.30, piazza San Siro: spettacolo di danza “Liber&Tango” (Proballet)

– alle 23, piazzale Carlo Dapporto: partenza raduno motociclistico “Hat Sanremo – Sestriere”, immancabile appuntamento per gli appassionati dell’avventura in moto

Sabato 7 settembre

– alle 9, piazzale Carlo Dapporto: raduno motociclistico “Hat Sanremo – Sestriere”, immancabile appuntamento per gli appassionati dell’avventura in moto

– alle 18, vie e piazze cittadine : Marching Band “Prismabanda” – Trampoliere musicale “Gigi e il Fiore” (Teatro dei Mille Colori).

Prismabanda: l’energia che alimenta la Street Band Prismabanda è dirompente e riesce a trascinare tutti nel ritmo della festa! Dal 2013 calpesta le piazze del Piemonte, della Liguria, del centro Italia e del sud della Francia. In parata o nel classico cerchio, Prismabanda trasforma la strada in un vero e proprio palco dove tra gag, coreografie, giocoleria, acrobazie e molto altro, il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. Il repertorio tocca generi anche molto lontani tra loro: folk, jazz, musica classica, colonne sonore, pop, tango. D’altronde, si è mai visto un organetto diatonico suonare insieme a un sax in una street band? Arrangiamenti Paolo Brizio, coreografie Gaia Martini e Rossella Roggia.

Gigi e il fiore: Gigi, un buffo e altissimo giardiniere accompagnato da uno splendido bocciolo, oltre alle piante, ha una grande passione: cantare! E soprattutto ama le canzoni che parlano di fiori. Ecco tornare motivi che hanno

segnato la storia della Canzone Italiana ma vestite con un abito nuovo: “Grazie dei Fiori, Fiorin Fiorello, Rose Rosse, Papaveri, Pippo non lo sa, Se Piove, Ci vuole un fiore, Il pinguino Innamorato, Quel Mazzolin di Fiori”. Nasce così

uno spettacolo unico nel suo genere, capace di divertire tutti

– alle 18, centro storico – Oratorio ex Chiesa Santa Brigida: “DiVino”, degustazione sensoriale del Moscatello di Taggia. Protagonisti, otto produttori che proporranno una degustazione sensoriale di Moscatello di Taggia, passito

di Moscatello, oltre ai vini prodotti da ogni singola azienda. L’interno dell’oratorio sarà allestito con piccoli impianti scenici e pannellature mobili informative della storia e rinascita del Moscatello di Taggia. I visitatori saranno dotati di una lista di vini in degustazione, un bicchiere e la relativa pochette. Verrà suggerito un percorso gustativo tra i vari produttori e raccontata la ricerca effettuata lungo oltre dieci anni per tornare a produrre un vino così pregiato e ormai scomparso (La Pigna L’antico Borgo).

– alle 20.30, centro storico, piazza S. Costanzo: “Festa Afro Brasiliana gruppi live e dj set”. Performance live di danze del Candomblè, prodotti tipici. Festa afro-brasiliana con gruppi live e dj set (all’interno della settimana del festival

“Feira da Capoeira 2019”)

– alle 21, vie e piazze cittadine: Fantomatik Orchestra, formidabile Street Band Toscana con all’attivo centinaia di concerti in tutta Europa

– alle 21, piazza San Siro: rassegna teatro dialettale Nini Sappia

– alle 21, Chiesa N S degli Angeli: concerto “coro Filarominico Musica Nova”

– alle 21, piazza Colombo: “Live Music”

– alle 21, piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli: “Live Music”

– alle 21.15, Forte di Santa Tecla: rassegna letteraria “Solea”. Focus Calvino “Il mare in un imbuto”. Calvino in palcoscenico. Incontro con Giorgio Gallione, letture di Rosanna Naddeo. Introduce Marco Vallarino.

– alle 21.30, piazzale Pian di Nave: concerto “United Deejays” con Chadia Rodriguez (Live Showcase), Donatella, Georgia Mos, Killercatz.