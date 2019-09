Sanremo, nasce Avanti Insieme Liguria. Il “gruppo di amici” del centrodestra che guarda alle regionali del 2020

Sanremo. Si “appropriano” dello slogan della campagna elettorale del sindaco Biancheri per far nascere una nuova associazione “di amici” che guarda direttamente alle regionali del 2020. I protagonisti sono l’ex coordinatore delle liste del sindaco Pino Di Meco, Francesco Castagnino (già di Alleanza Nazionale), Luigi Marino, Luca Marvaldi (ex Forza Italia), Marco Mauro, Paolo Pippione (ex Pdl), Ninetto Sindoni e Sergio Tron (vecchi compagni di partito nell’Udc).

«In previsione delle elezioni comunali della scorsa primavera, un gruppo di amici si è ritrovato con l’idea di impegnarsi per contribuire a dare alla nostra comunità la migliore amministrazione – spiegano i promotori dell’iniziativa con precedenti esperienze politiche e professionali che hanno contribuito al comitato elettorale a sostegno della candidatura a Sindaco di Alberto Biancheri.

Il successo ottenuto al primo turno – precisa Paolo Pippione – e l’enorme differenziazione dal voto delle contemporanee elezioni europee, ha dimostrato che, gli elettori sono consapevoli e sganciati da vecchi schemi di parte, destra/sinistra, dove invece la continua propaganda mediatica intende rinchiuderli per meglio gestirne il consenso.

Per queste ragioni si è deciso di continuare quella esperienza preziosa dando vita ad un laboratorio di idee denominato “Avanti Insieme Liguria” .

Con questa iniziativa – dice Ninetto Sindoni – intendiamo risvegliare la libera discussione politica riportandola al centro dell’attenzione del pubblico, offrendo l’opportunità ai cittadini di affrontare e approfondire, anche con atteggiamento critico, ma costruttivo e senza intromissioni nell’attività amministrativa in corso, importanti temi che condizionano lo sviluppo e la crescita del territorio, (sanità, acqua pubblica, infrastrutture e viabilità, turismo, gestione rifiuti, visione urbanistica ), nonché altri più ampi argomenti generali, (lavoro, previdenza, fisco, crescita sostenibile ed emergenza ambientale, migrazioni, rispetto e riforma delle regole democratiche).

L’attività del movimento – sottolinea Pino Di Meco- sarà incentrata su incontri con esponenti di spicco della vita politica, organizzerà anche occasioni di approfondimento, convegni di studio e manifestazioni propositive.

La partecipazione sarà libera – afferma Francesco Castagnino – ed aperta a tutti i contributi di idee di ogni persona od associazione desiderosa di operare per il bene pubblico, con l’intenzione di ri-avvicinare la gente alla politica, per contribuire ad indirizzarla anziché subirla passivamente.

L’attenzione dell’attività s’intende quindi più ampia rispetto al solo territorio comunale, sarà aperta anche ad ogni proposta proveniente da espressioni territoriali diverse, privilegiando l’ambito provinciale, ma includendo anche l’intero arco regionale.

Il comitato promotore organizzerà entro breve un primo incontro di presentazione al pubblico, del quale darà notizia a mezzo stampa e social, dove raccoglierà le prime adesioni, individuandone insieme le successive modalità nonché la miglior struttura organizzativa utile per il raggiungimento delle sue finalità».