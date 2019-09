Sanremo. Grande partecipazione ieri pomeriggio all’Opening di Arteam Cup a Villa Nobel. Il prestigioso premio di arte contemporanea, per la prima volta in Liguria, ha coinvolto circa duecento persone, che dal quartiere la Pigna hanno seguito le performance di vari artisti fino a Villa Nobel, dove le opere dei sessantasette finalisti rimarranno esposte fino al 27 ottobre, giornata della premiazione.

Gianmaria Leto, amministratore delegato di Prime Quality, commenta l’opening: «Voglio ringraziare le tantissime persone che hanno partecipato all’evento e l’organizzazione di Arteam Cup per aver scelto Villa Nobel come location.

Un ringraziamento particolare a Maria Rebecca Ballestra, grazie al suo impegno, siamo riusciti non solo a portare questo prestigioso premio di arte contemporanea a Sanremo, ma anche a coinvolgere il cuore della città. La mostra temporanea potrà essere visitata fino al 27 ottobre, giornata della premiazione».

Il prossimo evento a Villa Nobel sarà sabato 21 settembre alle 19 nel parco si terrà un aperigreen, al costo di 20,00 euro, ed a seguire, alle 21, lo spettacolo teatrale “ Percorsi dell’anima” del Teatro dell’Albero con Cloris Brosca, ingresso libero.