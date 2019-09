Bordighera. Grande successo per il I° raduno fuoristrada organizzato dal Lions Club Bordighera 8 Luoghi, che si è tenuto domenica 15 settembre nella fantastica cornice di Limone Piemonte, al fine di passare una piacevole giornata insieme e ricavare fondi da destinare all’acquisto di un cane giuda per una persona non vedente.

Gli equipaggi provenienti da tutte le zone della Liguria e da gran parte del Piemonte, hanno transitato lungo l’antica Via del Sale “Limone Piemonte/Monesi”, percorso che lega il suo nome alle carovane che percorrevano uno dei valichi storici più antichi che attraversa la catena alpina, la quale veniva utilizzata per lo scambio di merci dal basso Piemonte alla Liguria, portando con sé il segno dei secoli che l’hanno vista calpestata anche da pastori, viandanti e soldati e che ultimamente sta’ diventando, anche grazie al suo splendido paesaggio, meta sempre più ambita per gli escursionisti della montagna provenienti anche dall’estero.

Prima di pranzo, somministrato al rifugio Don Barbera, i partecipanti si sono diretti a Monesi per far visita e degustare un ottimo aperitivo alla “Vecchia Partenza”, unica attività commerciale rimasta aperta nella località dopo la terribile alluvione del 2016 a seguito della quale ancora ad oggi non è percorribile la primaria via di transito, e che Simona e Maurizio con grande sacrificio da oltre 3 anni continuano a mantenere viva, nonostante il drastico calo delle presenze.

L’occasione è stata anche utile per illustrare ai partecipanti chi sono i Lions, quali progetti hanno realizzato e quali portano avanti con l’impegno quotidiano dei soci, sia in ambito nazionale che internazionale.

«Un ringraziamento particolare va’ a tutti i partecipanti, al Comune di Limone Piemonte, nella persona di Luca Ferrari che ha portato i saluti di tutta l’amministrazione, all’Ufficio Turistico per la disponibilità prestata e agli sponsor intervenuti, Ellegi S.r.l. e Bottero Ski. Viste le richieste portate avanti dai partecipanti e alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, nonché degli altri enti contattati, gli organizzatori stanno pensando all’eventuale organizzazione di un prossimo appuntamento».