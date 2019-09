Quattro giocatori dell’Imperia Rugby convocati in rappresentativa regionale per le finali nazionali del trofeo Kinder+sport

Imperia. Si prospetta una bella e lunga trasferta per quattro giocatori delle giovanili dell’Imperia Rugby convocati per le finali nazionali del trofeo Kinder + sport 2019.

Si gioca a rugby con regole di impatto ridotte e a sette giocatori, con cambi, in quel di Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto, dal 26 al 29 settembre. In pratica un megatorneo regionale multisport, con classifica regionale finale. E, di fatto, letto anche come prove generali per scoprire nuovi potenziali talenti e probabili olimpici, considerando le discipline presenti.

È il secondo anno di seguito che Imperia Rugby partecipa alle selezioni e già la scorsa stagione era stata premiata con varie convocazioni per le finali in quel di Rimini. Oggi la destinazione è la solare Calabria. Ancora una volta le capacità formative dei tecnici del minirugby imperiese hanno lasciato il segno impressionando nelle fasi di selezione.

Alla fine sono stati selezionati Giovanni Marano (classe 2008), i gemelli Lorenzo Elio ed Emma Palumbo Varano (classe 2008) e la già esperta Giulia Cavallo (classe 2007). Da notare che i due gemelli e Marano sono nati a distanza di un giorno gli uni dall’altro, quando si dice della congiunzione astrale votata al rugby, forse. Impelle un’analisi nazionale dei nati in quei giorni. Peraltro il risultato è reso possibile dal grande lavoro intorno alle under 10 e under 12, con un fattivo coordinamento di Alessandro Castaldo e una vera e propria truppa di allenatori dotati di ogni licenza federale utile e necessaria.

Il gruppo sarà poi completato da quattro giocatori del CUS Genova e uno della gloriosa piazza di Cogoleto. Insomma, essere alla pari degli universitari genovesi non è cosa da poco. C’è del buono a Ponente e i programmi di sviluppo societari, anche in relazione alle strutture, sono tutti lungimiranti. Ovviamente società serie come Imperia Rugby sono a disposizione per accogliere chiunque desideri diventare un vero atleta e un cittadino migliore.

Info su www.imperiarugby.it