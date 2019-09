Proseguono i controlli della polizia a Ventimiglia: espulso un nigeriano e indagato un iracheno

Ventimiglia. Proseguono nella città di confine i periodici servizi straordinari di controllo del territorio.

Nella giornata di ieri la zona della foce del fiume Roja e della spiaggia adiacente è stata passata al setaccio dalla squadra volante e dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine Piemonte, aggregati al commissariato di pubblica sicurezza.

Tutte le persone presenti nell’area sono state identificate e controllate. Tra di loro dodici stranieri migranti, in prevalenza di nazionalità nigeriana, ma anche pakistani e iracheni. In particolare un iracheno di 26 anni è risultato irregolare sul territorio nazionale. L’uomo ha dichiarato ai poliziotti di non avere intenzione di chiedere asilo o protezione in Italia. Il suo ultimo permesso di soggiorno era scaduto da oltre due anni e pertanto è stato emanato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.

I controlli hanno consentito di individuare anche un 30enne nigeriano che deteneva un passaporto intestato ad altra persona. A suo carico è scattata una denuncia per il reato di ricettazione e il passaporto è stato sottoposto a sequestro.

In serata i poliziotti dell’ufficio di polizia amministrativa del locale commissariato hanno controllato tre esercizi pubblici della città di confine. Una trentina i clienti sottoposti alle verifiche di polizia, all’esito dei quali, qualora siano accertate delle irregolarità, verranno emessi i dovuti provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa.

Complessivamente, tra le 14 e le 22 di ieri, sono state più di ottanta le persone controllate dalla polizia di Stato, senza considerare gli ospiti in ingresso al campo Roja, decine di persone ogni giorno, sottoposti ad una verifica ancora più attenta.