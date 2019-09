Sanremo. L’associazione “ Liguria Russia Sanremo Nizza Côte d’Azur “ dal 26 settembre al 6 ottobre si trova in Crimea per partecipare all’importante manifestazione internazionale “Stagioni liguri nella penisola di Crimea”, plein aire che porterà l’associazione a visitare le città di Sebastopoli, Simferopoli, Noviy Svet, Feodosia, Sudak.

Ogni giorno i pittori italiani e russi dipingeranno le bellezze della Crimea. Il progetto è stato organizzato con centro di innovazioni culturali di Sebastopoli con il patrocinio di Governo di Sebastopoli. La Liguria, sempre, protagonista nel mondo portando le capacità di pittori famosi italiani, tra cui per questa manifestazione si annovera: Piero Zannol, Alberto Bassani e Christian Pankoff, famosi ognuno per essere i maggiori esponenti nella pittura ad acquarello, ad olio ed acrilico, che, successivamente, alla plein air in Crimea, partiranno per Mosca per esibire le loro creazioni artistiche presso una della più importanti gallerie d’arte “Dresden “ in piazza Rossa.

Il successo internazionale dell’arte ligure si è manifestata, anche, nella partecipazione al “ wine fest”, manifestazione internazionale della Crimea che festeggia il periodo della vendemmia. L’importanza del creare ponti artistici e comunicativi fra i popoli come viatico di interazione per la reciproca comprensione.