La tennista Maria Sharapova si fa un selfie a Bordighera, la foto diventa virale su Instagram

Bordighera. Maria Sharapova, considerata una delle più forti tenniste dell’epoca contemporanea, fa pubblicità alla Città delle Palme. Oggi pomeriggio ha infatti postato sul suo profilo Instagram un selfie che la immortala nel parcheggio della rotonda del Garden in via Pasteur a Bordighera.

Lo scatto, che la ritrae divertita davanti a un camion che vende vasi da giardino con appeso un cartello con su scritto “Affarone 10 euro in su”, è accompagnato dalla frase: «Praticando la mia migliore posa a Bordighera. Qui arrivo a Parigi. A proposito, qualcuno ha bisogno di alcuni vasi romani a casa?». La sua ironica foto, dopo poche ore dalla pubblicazione, ha già ricevuto 66,3 mila “mi piace”.

La Sharapova è entrata nella storia per essere stata la prima numero uno di nazionalità russa e per aver vinto il torneo di Wimbledon all’età di soli 17 anni. Ha conseguito per ben cinque volte l’ESPY Award come miglior tennista (2005, 2007, 2008, 2012 e 2014). Ha vinto 5 tornei del Grande Slam (due volte a Parigi) ed è una delle dieci giocatrici della storia del tennis ad aver completato il Career Grand Slam, traguardo raggiunto il 9 giugno 2012 con la vittoria del Roland Garros.

Nella sua carriera, ha vinto in tutto 36 tornei in singolare, tra cui le WTA Finals nel 2004 e 12 tornei “Premier”, ed è la terza giocatrice in attività per numero di titoli vinti in singolare, dietro a Serena e Venus Williams. Nel 2012 si è aggiudicata la medaglia d’argento in singolare alle Olimpiadi di Londra. Ha vinto nella sua carriera anche tre titoli di doppio. È inoltre considerata, insieme alla sua ex-collega Anna Kurnikova, una delle atlete più belle di sempre infatti nel 2006 è riuscita ad entrare nella classifica delle 50 donne più belle del mondo.

In questi giorni la tennista si sta allenando al Piatti Tennis Center, si è infatti affidata a Riccardo Piatti per tornare in forma e poter così rigiocare ad altissimi livelli.