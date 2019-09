Imperia, Silp: «Il lavoro silenzioso della polizia non passi inosservato»

Imperia. «Prendendo spunto dalle dichiarazioni dell’ex vice sindaco di Sanremo di queste ore rivolto ai colleghi di Ventimiglia e, analizzando le attività svolte in provincia dalla Polizia di Stato nel periodo estivo che ormai volge al termine, il Silp ritiene doveroso richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica sulla grande opera che quotidianamente i poliziotti svolgono in silenzio ma con grande impegno, in un momento storico in cui sembra far più notizia un singolo errore od inconveniente occorso in servizio, piuttosto che sottolineare pubblicamente il grande lavoro che Questura e Commissariati, ma anche Polizia Stradale, Postale e di Frontiera svolgono incessantemente giorno e notte in provincia con ottimi risultati, assicurando ai cittadini una tranquillità che, purtroppo, non si riesce a percepire in maniera netta.

Per questo motivo, e con un contratto scaduto da ben 262 giorni, con uniformi ed equipaggiamenti da completare ed assegnare ai poliziotti, questa segreteria provinciale rivendica il grande lavoro dei colleghi ed auspica che il tempo delle parole sia terminato e vi sia da parte politica un serio impegno affinché i giusti riconoscimenti nei confronti di tutto il Comparto Sicurezza non abbiano ulteriori ed ingiustificati ritardi» – dichiara la segreteria provinciale del Silp.