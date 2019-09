Il Lions Club Bordighera 8 Luoghi organizza un raduno fuoristrada lungo la Via del Sale

Bordighera. Il Lions Club Bordighera 8 Luoghi, ha organizzato per il 15 settembre, un raduno fuoristrada, aperto non solo ai soci dei vari club ma a tutti quanti volessero partecipare, avente il seguente itinerario: partenza da Limone Piemonte alle 10, transito lungo l’antica Via del Sale “Limone Piemonte/Monesi”, percorso che lega il suo nome alle carovane che percorrevano uno dei valichi storici più antichi che attraversa la catena alpina la quale veniva utilizzata per lo scambio di merci dal basso Piemonte alla Liguria e che ci porterà fino a Monesi, sosta presso il rifugio Don Barbera, ove verrà somministrato un pranzo frutto dell’antica tradizione locale e rientro nello stesso pomeriggio a Limone Piemonte.

La strada che verrà percorsa porta oggi il segno della storia e dei secoli che l’hanno vista calpestata anche da pastori, viandanti e soldati e permette di ammirare uno splendido paesaggio, che alterna parti rocciose a boschi pieni di alberi ad alto fusto.

Le quote di partecipazione previste, sono le seguenti:

€ 70,00 per ogni mezzo a 4 ruote, comprensivo di gadget ricordo, quota di transito e pranzo per il conducente; per ogni ulteriore partecipante la somma sarà pari ad € 20,00, comprensiva di gadget ricordo e pranzo.

€ 50,00 per ogni moto o quad, comprensivo di gadget ricordo, quota di transito e pranzo per il conducente; per ogni ulteriore partecipante la somma sarà pari ad € 20,00, comprensiva di gadget ricordo e pranzo.

€ 30,00 per ogni bike/e-bike, comprensivo di gadget ricordo e pranzo.

Quanto sopra viene espressamente organizzato seguendo lo scopo che caratterizza tutti i club dei Lions, ovvero poter ricavare delle somme da donare in beneficenza, che nel caso specifico saranno destinate all’acquisto di un cane guida per una persona non vedente. Questo è quanto espressamente voluto dal presidente in carica Germano Pellegrino, che ha organizzato tale service con l’ausilio di tutti i soci del club, e che ha deciso di destinare i fondi raccolti nella maggior parte dei Service che verranno organizzati dal club nell’anno sociale 2019/2020 a tale

scopo.

Nella speranza di una grande partecipazione da parte di tutti gli appassionati di montagna, che vorranno condividere una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’allegria, senza dimenticare di essere di ausilio a chi ha concrete difficoltà, vi comunichiamo che si possono reperire informazioni o richiedere il modello per le iscrizioni tramite i seguenti contatti: 3291404889 – 3406401772 email lions4x4@libero.it.

La locandina: Locandina – RADUNO FUORISTRADA 15.9.19