Coppa Liguria di Prima Categoria, stop per Lorenzo Masia del Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Imperia. Nella Coppa Liguria di Prima Categoria bastano due cartellini gialli per venire squalificati, pertanto l’elenco dei giocatori fermati dal giudice sportivo questa settimana è molto lungo: sono ben trentasette.

Federico Pastorino (Prato) è stato fermato per quattro gare in quanto espulso «per condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara concretizzatasi altresì in un contatto fisico verso il medesimo direttore di gara».

Tre giornate di squalifica sono state comminate ad Andrea Bozzo (Altarese) e a Nicholas Clemente (Olimpia Carcarese), entrambi espulsi «perché a gioco fermo, colpiva con una manata al volto un giocatore della squadra avversaria, senza provocare lesioni».

Joshua Gabriel Mazza (Olimpia Carcarese), Samuele Codeglia (Intercomunale Beverino) ed Elia Lubrano (Marolacquasanta) dovranno saltare due partite.

Simone Vezzolla (Quiliano&Valleggia), Gianluca Rollero, Fabio Lupi, Luca Salani, Rexhep Spahiu (Altarese), Nicholas Nonnis (Aurora Calcio), Luca Valdora (Letimbro), Michael Ferri, Federico Arena, Davide De Madre (Millesimo), Marco D’Ambroso (Borzoli), Nicola Muratore (San Cipriano), Fabio Scigliano (Sori), Gianvito Garassino (AC Andora), Enrico Delfino, Jacopo Odasso (Baia Alassio), Alessio Adinolfi (Borgoratti), Umberto Assalino (Caperanese), Giacomo Botti, Mirko Chioino (Casarza Ligure), Thomas Laurino (Cella), Marco Lonardo, Sabiniano Noga (Intercomunale Beverino), Gianluca Vero (Olimpia Carcarese), Matteo Bui (Pro Pontedecimo), Pablo Ausili, Davide Ortelli, Tommaso Marco Sbardella Siniscal (Tarros Sarzanese), Andrea Garre (Vecchiaudace Campomorone), Lorenzo Masia (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Manuel Franceschini (Follo San Martino) sono stati squalificati per un turno.