A Taggia il gazebo della Lega, presente l’assessore Viale

Taggia. Sabato 28 settembre dalle 14.30 alle 18 in piazza Eroi Taggesi, a Taggia, sarà allestito il gazebo della Lega, che era stato rimandato domenica scorsa per il maltempo.

L’iniziativa ha coinvolto tutto il territorio nazionale con l’allestimento di oltre 1.500 gazebo in tutta Italia (una cinquantina in Liguria) e la raccolta di 200mila firme “contro il Governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione” – sottolinea la vice presidente della Regione Liguria e referente della Lega a Taggia Sonia

Viale, che domani sarà presente al gazebo.

“Sarò presente per ascoltare i cittadini e raccogliere le loro aspettative – dice la Viale – come la Lega ha sempre fatto. La grande partecipazione della scorsa settimana è una richiesta di democrazia da parte

degli italiani, che noi intendiamo recepire. Per questo – continua il vice presidente Viale – raccoglieremo le adesioni per la manifestazione organizzata dalla Lega a Roma il 19 ottobre. La quale ha proprio lo scopo di sottolineare questa richiesta democratica”.