Sanremo. Tutto pronto per la quinta edizione del premio nazionale di arte contemporanea “Arteam Cup“, che per la prima volta si terrà in Liguria, precisamente nella Città dei Fiori nello splendido scenario di Villa Nobel, dal 14 settembre al 27 ottobre.

Arteam Cup è un premio nato nel 2015 in seno ad Arteam, associazione culturale che opera nel settore della cultura e delle arti visive dal 2001. Per l’occasione sessantasette artisti presenteranno le proprie opere, arti performative e ambientali.

L’evento, ospitato da Prime Quality, è curato da Livia Savorelli e Matteo Galbiati di Arteam che dichiarano: «Con questo premio vogliamo far capire che l’arte non è qualcosa di algido, bloccato nelle sale dei musei, ma può e deve entrare nel quotidiano delle persone, soprattutto in un luogo come questo con cui si viene a creare un legame tra passato e predente».

Presente anche l’amministrazione comunale rappresentata dal vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Sindoni: «Avere un evento di portata nazionale a Sanremo è motivo di orgoglio e sono convinto che accrescerà il livello di cultura della città e il suo aspetto turistico-economico», ha dichiarato. «Il mio obiettivo in questi anni è quello di alzare il livello culturale di Sanremo e credo che oggi iniziamo a fare il primo passo importante. La cosa che mi piace molto di questo evento è il coinvolgimento della città vecchia che ci permette di promuovere la pigna, anche grazie all’aiuto dell’associazione Pigna Mon Amour e del presidente Chicca Dedali», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Silvana Ormea.

L’opening, che si terrà sabato 14 settembre, coinvolgerà il centro cittadino a partire dalle 15,30 presso l’ex oratorio di Santa Brigida, nel quartiere della Pigna. Si proseguirà alle 16.45 l’Art Lab Net in piazza Cassini. Alle 18, nel giardino di Villa Nobel, si proseguirà con altre performance e con l’esposizione, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista alle 18,30. A concludere il primo giorno di eventi sarà una light dinner alle 20, su prenotazione al numero 0184 501017.

La premiazione degli artisti vincitori si terrà il 27 ottobre alle 16. A decretarlo sará una giuria, che cambia ogni anno, composta da Lorella Giudici, professore di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e all’Accademia Albertina di Torino, Virginia Monteverde direttrice artistica di Art Commission, curatrice ed ideatrice di rassegne ed eventi in Italia e all’estero, Matteo Galbiati, critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam, Antonio Addamiano, gallerista e fondatore Dep Art Gallery, Milano, Chiara Serri, curatrice, giornalista e titolare dello studio di comunicazione CSArt di Reggio Emilia, Livia Savorelli, Direttore Editoriale Espoarte).