Ventimiglia. E’ la 22enne di Genova Giulia Nora la bellezza ligure che, con la fascia di Miss Cinema Liguria, parteciperà alla pre-finale nazionale di Miss Italia che si svolgerà a Mestre dal 26 al 30 agosto.

Giulia Nora ha partecipato ieri sera alle selezioni finali regionali che si sono svolte sul belvedere ‘Resentello’ a Ventimiglia. Con lei in concorso altre dieci ragazze, oltre a due giovanissime di Cuneo che hanno sfilato ma senza partecipare alla gara in quanto residenti in un’altra regione.

di 42 Galleria fotografica miss cinema liguria ventimiglia









Hanno partecipato alla gara: Jessica Garrido, 27 anni di Alassio; Klaudia Guercio, 20 anni di Genova; Livia Decarli, 27 anni di Sanremo; Giulia Nora, 22 anni di Genova; Giada Salvi, 18 anni di Diano Castello; Francesca Piazza, 27 anni di Albenga; Lisa Margiotta, 22 anni di Genova; Francesca Licini, 21 anni di Genova; Gaia Mancabelli, 30 anni di Borgio Verezzi; Erika Manolio, 18 anni di Sanremo e Claudia Paglialunga, 18 anni di Sanremo.

Fuori concorso: Emma Bertolini, 19 anni di Cuneo e Elena Cometto, 17 anni di Cuneo.

[Per le foto si ringrazia Marco Maiolino]