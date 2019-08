Sanremo, fuochi d’artificio del 14 agosto: ecco come cambia la viabilità

Sanremo. In occasione dei fuochi d’artificio in programma la sera del 14 agosto sulla banchina del molo di ponente del porto di Sanremo il comune ha definito alcuni divieti di sosta e circolazione stradale nelle strade sotto indicate:

– Via N. Bixio (dall’incrocio con via Helsinore fino al termine della strada), giardini V.Veneto, via N.Sauro, molo di ponente, sottopasso Croce Rossa, corso Trento e Trieste

vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e comunque fino al momento in cui sia possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso, Emergenza e i residenti con posto auto privato secondo gli ordini impartiti dagli Agenti in servizio nella zona. I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via N. Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi.