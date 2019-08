Imperia. Ricchissimo anche quest’anno il calendario degli eventi CNA al Moac, Mostra Mercato dell’Artigianato edizione 2019, che si terrà presso il Palafiori dal 16 al 25 agosto.

«CNA Imperia partecipa allestendo un ampio spazio espositivo a sorpresa organizzato per valorizzare le categorie che maggiormente lo caratterizzano e lo rendono attrattivo, sotto l’aspetto produttivo, culturale, ambientale, commerciale e turistico – dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale Cna Imperia – Uno spazio offerto alle imprese per mostrarsi e mostrare il proprio valore e quello di un territorio, in cui l’associazione proporrà non solo una panoramica dei servizi che ogni giorno offre ad imprese e cittadini, ma anche piacevoli momenti di intrattenimento.

All’area istituzionale, si affiancherà un folto gruppo di imprese associate a CNA che, in ragione di una interessantissima convenzione, hanno scelto di promuoversi e di presentare i propri prodotti in questa importante vetrina: per le imprese si tratta di un’occasione unica per far conoscere, apprezzare i propri prodotti ed i territori da cui derivano a un pubblico numeroso ed interessato in un contesto di notevole impatto».

E continua: «Quest’anno una novità: CNA ospiterà “inRiviera”, il comprensorio turistico per la promozione del territorio, che accoglie e raccoglie a se’ 18 Comuni del territorio che vanno da Ventimiglia ad Ospedaletti, dalla costa all’entroterra. Per l’occasione del Moac, presenterà il progetto “U Descu de chi”, un calendario contenitore per promuovere i prodotti De.co. e le tipicità dei nostri territori, insieme con i numerosi eventi delle giornate de “L’agosto medievale di Ventimiglia”, evento di rievocazione storica delle più antiche tradizioni locali».

«Fervono i preparativi per gli eventi ed i cooking show in un ricco calendario di appuntamenti: prodotti locali, sapori della tradizione, cucina, ma anche moda ed eventi culturali diventano dunque un progetto dedicato alla qualità ed alle eccellenze del territorio del ponente ligure, enogastronomiche e non solo» conclude Vazzano.

Gli appuntamenti con il gusto saranno presentati dal giornalista Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza in collaborazione con Edizioni Zem. Questo il programma completo: un calendario ricco di eventi, incontri e degustazioni, momenti di approfondimento e intrattenimento e sicuramente qualche sorpresa:

Venerdì 16 agosto

Area InRiviera

Presentazione di InRiviera, il comprensorio per la promozione turistica del territorio, ospite di CNA, che accoglie e raccoglie a sé 18 Comuni del territorio che vanno da Ventimiglia ad Ospedaletti, dalla costa all’entroterra, con degustazione prodotti De.Co DeChi

Sabato 17 agosto

Area InRiviera

Presentazione de “L’agosto medievale di Ventimiglia”, evento di rievocazione storica delle più antiche tradizioni locali e degustazione prodotti De.Co a cura della Bottega“Da Maria”

Domenica 18 agosto

Area InRiviera

Incontro con delegazione Confesercenti Imperia e degustazione prodotti De.Co. Cooking show a sorpresa!

Area EVENTI – Primo piano Palafiori

Ore 21.00

“Pan e Pumata”, ricette a basso indice glicemico con cooking show della food blogger e scrittrice Raffaella Fenoglio.

La Valle Argentina protagonista della degustazione con l’olio del frantoio “Secondo” di Montalto Ligure ed il pane de “Il pane di Oz” del panificio artigianale di Molini di Triora. Presenta il giornalista Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Lunedì 19 agosto

Area InRiviera

Le iniziative del Comune di Pigna con degustazione prodotti De.Co. a cura di Ca de Nà di Dario Pastor, una giovane azienda di Buggio che offre prodotti biologici di propria produzione.

Martedì 20 agosto

Area InRiviera

La Pisciadela, De.Co del Comune di Ventimiglia, si presenta al MOAC con la ricetta che risale al ‘700: degustazione a cura della Spes, associazione di volontariato e di solidarietà.

Terrazza esterna al primo piano

Ore 18.00

Il gusto rende omaggio alla moda con le anticipazioni autunno-inverno di MaSt, punto di riferimento per la moda e la ricerca del gusto e dell’eleganza femminile nella centralissima Via Ruffini a Ventimiglia: la sfilataporterà in scena le bellissime protagoniste di Miss Inverno 2019. Conduce Luca Valentini

Area EVENTI – Primo piano Palafiori

A partire dalle ore 19.00

“A tutta De.Co.”, Stefano Bicocchi, in arte Vito, ci porta alla scoperta di due meraviglie: il Brandacujun e la Sardenaira con cooking show dello chef Alessandro Battaglia del ristorante BBros di Sanremo. Presentazione olio del frantoio Armato di Cristina Armato ed al termine il pubblico deciderà il derby fra Imperia e Sanremo: meglio la Pizza all’Andrea o la Sardenaira? Ospiti e protagonisti della gara A Sciamadda di Andrea Carli di Imperia ed Il Fornaio Saraceno dei Fratelli Silvestri di Sanremo. Presenta il giornalista Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Mercoledì 21 agosto

Area InRiviera

Visita con delegazione della ATL (Azienda Turismo Locale) di Cuneo per la promozione del territorio

Giovedì 22 agosto

Area InRiviera

Presentazione dei sapori del Comune di Dolceacqua con degustazione di prodotti De.Co a cura dell’Azienda di Nuccio Garoscio, che ha introdotto in Liguria e precisamente a Dolceacqua, la coltivazione dell’alga Spirulina.

Area EVENTI – Primo piano Palafiori

Ore 21.00

“La cucina con i fiori e le salse al mortaio con Cipolla egiziana ligure” cooking show dello chef contadino Marco Damele. Valle Nervia protagonista con vini e olio dell’azienda agricola Rondelli di Camporosso e degustazione prodotti del panificio Fratelli Lia di Camporosso e del pastificio Pasta fresca Morena di Ventimiglia. Presenta il giornalista Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Venerdì 23 agosto

Area InRiviera

Ore 19.00

CNA incontra i 18 Sindaci del Comprensorio Turistico InRiviera

Sabato 24 agosto

Area InRiviera

Il Comune di Castelvittorio con degustazione prodotti De.Co. a cura di Terry Prada

Area EVENTI – Primo piano Palafiori

Ore 21.00

“Il mare nel piatto” cooking show con Roberto Pisani, giornalista enogastronomico e autore del libro “Cucinare in barca”, alla scoperta del Gambero Rosso De.Co. di Sanremo con la barca Furore IV della Famiglia Volpe, con l’olio del frantoio Sant’Agata della famiglia Mela ed il pane di Triora ed i prodotti da forno del panificio Asplanato. Presenta il giornalista Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Domenica 25 agosto

Area InRiviera

Il Comune di Castelvittorio con degustazione prodotti De.Co. a cura di Terry Prada

Area EVENTI – Primo piano Palafiori

Ore 21.00

Sanremo Story: omaggio al Festival della Canzone italiana con le immagini dell’Archivio fotografico Moreschi di Sanremo. Alla scoperta del mondo delle bollicine con brindisi di saluto finale con l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, autrice del libro “Bollicine che passione” con degustazione vino spumante 1.R Rosé delle Cantine Lunae ed i prodotti da forno del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia e di BB Dolciaria di Taggia. Presenta il giornalista Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.