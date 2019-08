Sanremo. E’ iniziata martedì 27 settembre sui campi centrali in terra rossa del Tennis Club Solaro la terza edizione del torneo tennistico giovanile “Voleé Cup” under 10, 12, 14, 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT e Manifestazioni del Comune di Sanremo ed aperto quest’anno anche alla partecipazione straniera.

Il torneo è dedicato alla figura di Pino Fassola ed intende unire sport e scuola premiando con una borsa di studio ai fini sportivi i giovani tennisti, maschile e femminile, che conseguiranno il maggior punteggio calcolato sommando al “risultato sportivo” la “votazione media ottenuta negli studi scolastici”.

Grande soddisfazione del Comitato organizzatore per la notevole partecipazione, in crescendo rispetto alla prima edizione non solo nel numero ma anche per il livello tecnico degli atleti iscritti al torneo, con le partite che si sono protratte fino a sera. In queste giornate di sole tutti i partecipanti hanno capito appieno lo spirito dell’iniziativa colorando il circolo di gioia, movimento e sorrisi. Proprio quello che avrebbe voluto Pino Fassola, fondatore del Resort Solaro Sporting Club, a cui il Torneo è dedicato.

Il Torneo entra nel vivo: oggi dalle 15 le semifinali, under 10 maschile, under 12 e 14 e 16 maschile ed alle 16.30 la prima finale under 16 femminile: Coatti Sofia del TC Taggese, classificata 3.1 contro Orrù Giulia del TC Solaro, classifica 3.3.

Domenica 1 settembre la giornata conclusiva della Volée CUP: alle ore 9,30 le finali under 10 maschile e under 12 femminile ed a seguire le finali under 12 14 e 16 maschile. La cerimonia di chiusura è prevista per le ore 12.30 con le premiazioni, l’assegnazione delle Borse di Studio e la grande festa a bordo piscina per festeggiare tutti insieme, nella collina del Sole, i vincitori, i partecipanti, il loro grande Amore per il Tennis e per lo Sport.

Per info Segreteria Solaro Sporting Club, Strada Solaro n. 111, Sanremo, tel. +39 0184 665155, sito dedicato all’evento : www.solarosporting.it/voleecup.