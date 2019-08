Sanremo, al Moac c’è anche il re degli “arrosticini” abruzzesi

Sanremo. Il re delle rostelle è approdato al Moac 2019. Giuliano Di Persio, inventore della più moderna macchina che arrostisce il prodotto tipico della cucina e della tradizione abruzzese, è tra i maestri del gusto che fino al 25 agosto allieterà i palati dei visitatori della storica mostra mercato sanremese.

Al suo bancone si potranno trovare i famosi “arrosticini” di pecora ma anche di pollo, fegato e poi panini con angus, salsiccia, porchetta e ancora salsiccia, hot-dog, hamburger. Street food? Certo, ma di alta qualità. Perchè di Persio, pescarese «doc», serve solo carni che provengono dai migliori allevatori d’Abruzzo.

Orgoglioso della sua terra e dei frutti che offre, da qualche tempo ha anche intrapreso un tour per farla scoprire al resto d’Italia. Sanremo e tra le sue primissime tappe e presto si fermerà a Milano dove aprirà uno show room che esporrà un nuovo macchinario per fare le succulenti “rustelle”. Lo strumento è stato progettato e brevettato dalla sua società, la Movida Service, e, differentemente da quelli già in commercio, permette di espellere il fumo anche a 60 nodi di vento ottenendo una cottura perfetta che salvaguardia gusto, tenerezza e digeribilità delle carni.

La macchina per le rostelle di Di Persio