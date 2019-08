Polizia negli ospedali liguri: l’appello dei medici a Prefetti e Questori

Genova. Polizia negli ospedali, soprattutto in orari notturni. E’ l’appello lanciato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria in una lettera recapitata ai Prefetti e Questori di Genova, Savona, La Spezia e Imperia.

«Sarebbe molto utile, qualora possibile, aprire dei posti di polizia negli ospedali che ne sono ancora sprovvisti e di riaprirli laddove sono stati chiusi – scrivono i rappresentati dei medici – In alternativa, sarebbero auspicabili degli accessi delle pattuglie delle delle forze dell’ordine nei Dipartimenti di Emergenza, nei Pronto Soccorsi e nei punti di primo intervento, soprattutto in orari notturni».

La richiesta è arrivata dopo la recente aggressione avvenuta all’ospedale Galliera di Genova, dove un nordafricano di 50 anni ha danneggiato porte e scaffali e assalito medici e infermieri.