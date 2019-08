Il Gruppo Bal Bosco d’Oc del Ponente Ligure propone un corso di avvicinamento alle danze occitane a Testico

Vallecrosia. Il 17 agosto, dalle 18 alle 19, a Testico si terrà un corso di avvicinamento alle danze occitane animato dal gruppo Balbosco d’OC del Ponente Ligure di Vallecrosia, al quale tutti gli appassionati o semplicemente incuriositi potranno partecipare gratuitamente per mettere in pratica, durante il balfolk, ciò che si è imparato.

Dopo andrà in scena “Musica nei Castelli di Liguria”. L’Amministrazione comunale di Testico propone al pubblico una serata di “balfolk” con il duo Sois Bois composto da Helga Katharina Niederwald al violino e Roberto Fresia all’organetto diatonico.

Il repertorio di musiche e danze sarà come un viaggio a partire dalle valli del Cuneese alla Provenza, Languedoc, Berry, Poitou, Paesi Baschi, Bretagna, Irlanda, Scozia e poi ancora in Francia con qualche incursione in Romania, Russia e Israele.

Nel corso della serata saranno aperti i punti di ristorazione e bar. «Siete attesi numerosi per condividere con noi l’incanto della magica atmosfera delle valli occitane attraverso la danza e la musica che “narrano” la storia, la cultura e il folklore delle loro etnie» – dichiara Tiziana Prati, consigliera con delega a cultura, spettacolo e turismo.

Come raggiungere Testico, in piazza 4 Novembre, adiacente alla Sede del Comune.

Da Imperia:

direzione Pieve di Teco, si svolta verso Cesio ed il passo del Ginestro, da cui si scende a Testico.

Da Andora:

si prende la direzione Stellanello, e dopo averlo attraversato si raggiunge Testico.

Le strade offrono viste panoramiche veramente apprezzabili, come i tanti paesaggi dell’entroterra ligure.

Per ulteriori informazioni sull’evento:

– facebook Amministrazione Comunale di Testico;

– facebook Gruppo BalBosco d’Oc;

– indirizzo mail: balboscodoc@gmail.com