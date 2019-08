Igiene Urbana, nel 2018 Ventimiglia non ha differenziato abbastanza: multato il Comune

Ventimiglia. La città di confine dovrà pagare la somma complessiva di € 35.690,77 a favore della Regione Liguria, come penale per non aver raggiunto le percentuali di riciclaggio previste dalla legge regionale. L’accertamento è stato compiuto sui dati relativi al 2018.

Già l’anno scorso Ventimiglia era stata multata per lo stesso motivo. La legge regionale introdotta nel 2015, infatti, prevede il versamento di 25 euro per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato.