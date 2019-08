Sanremo. Simpatica mattinata al mercato annonario di Sanremo insieme con il segretario territoriale CNA Imperia Luciano Vazzano e il cartoonist amico Tiziano Riverso: autore, vignettista ed illustratore di libri per ragazzi, ha realizzato mostre ed esposizioni, vincendo premi e importanti riconoscimenti.

Su iniziativa degli operatori del Mercato Annonario, in collaborazione con la CNA di Imperia, Tiziano ha affrontato un viaggio tra i coloratissimi e profumati banchi, realizzando gratuitamente vignette in diretta ispirate alla gastronomia ed ai numerosi avventori, turisti ed operatori del mercato, che hanno potuto così ricevere un felice ricordo della giornata, da rivivere con un sorriso. Caricature e vignette: tutto il caleidoscopico mondo del Mercato Annonario, come punto di incontro tra sapori, umorismo e promozione del territorio. Grazie Tiziano!