Sanremo. Grande successo al Moac per l’appuntamento di ieri sulla terrazza del Palafiori: Cna ha reso omaggio al settore Moda con le anticipazioni autunno-inverno di MaSt, punto di riferimento per la ricerca del gusto e dell’eleganza femminile nella centralissima via Ruffini a Ventimiglia.

La sfilata ha portato in scena le protagoniste di Miss Inverno 2019, con la conduzione di Luca Valentini: nel corso della manifestazione, eletta madrina del Moac, da una commissione composta da membri di CNA Imperia e Fiere In, la bellissima Arianna Vio, studentessa del liceo linguistico di Imperia, già Miss Andora.

di 18 Galleria fotografica Cna Imperia al Moac 2019









MaSt Abbigliamento ha proposto indumenti femminili delle migliori marche italiane: MaxMara, Weekend, Trussardi Jeans, Marella, Pennyblack e Armani Jeans. MaSt abbigliamento è una solida realtà per la moda e la ricerca del gusto e dell’eleganza femminile, che propone una vasta gamma di capi da donna di alta qualità nei tessuti e nella vestibilità a prezzi competitivi, con marchi sempre aggiornati ed in continua evoluzione.

Colori, linee e forme sempre diversi e originali dei capi di moda, presentati a ritmo incalzante dalle bellissime Miss protagoniste della sfilata e rese ancora più belle da Mara Zeloni, direttrice della scuola di formazione Estetica…è di Arma di Taggia, che ha dato prova della propria abilità occupandosi del make-up per un outfit perfetto.

L’incontro è stato salutato da un pubblico attento ed entusiasta. In un gioco di colori che ha valorizzato al meglio la terrazza del Palafiori, il presentatore ha concluso l’appuntamento sottolineando l’impegno di tutta la CNA per garantire un apprezzatissimo momento di spettacolo e per dare opportunità di visibilità alle proprie aziende, una “mission” che CNA ha ben chiara e che intende perseguire per valorizzare il lavoro dei propri associati.