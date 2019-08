Campionato nazionale Juniores Under 19: le avversarie della Sanremese

Per l’accesso alla fase successiva della competizione (triangolari/abbinamenti) le due squadre vincenti il turno precedente di cui sopra si incontreranno, a loro volta, in gara unica, in casa della squadra meglio classificata in campionato.

Le tredici squadre ammesse verranno suddivise in tre triangolari e due abbinamenti con gare di andata e ritorno. I singoli triangolari e i successivi accoppiamenti degli ottavi e dei quarti di finale saranno determinati da oggettivi criteri di prossimità geografica.

Le undici società classificate al primo posto nei singoli gironi di appartenenza, le tre squadre vincenti il rispettivo triangolare e le due società vincenti gli accoppiamenti, suddivise a gruppi di due in abbinamento, si incontreranno in gare (ottavi) di andata e ritorno ad eliminazione diretta.

Le otto squadre vincenti il rispettivo abbinamento, si incontreranno in gare (quarti) di andata e ritorno ad eliminazione diretta.

Le quattro squadre vincenti le gare dei quarti di finale saranno abbinate per sorteggio nelle due gare di semifinale che si svolgeranno in gara unica ed in campo neutro.

Le vincenti disputeranno la finale in gara unica in campo neutro e concluderà la manifestazione l’assegnazione del titolo di campione nazionale Juniores Under 19.