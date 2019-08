Bordighera, stasera la ‘Marcia in notturna’ della Croce Rossa. Tutti i dettagli

Bordighera. Si rinnova stasera l’appuntamento con la ‘Marcia in notturna’ organizzata dal comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana e giunta quest’anno alla sua 29esima edizione e da 16 anni in memoria di Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti. Si tratta di una marcia non competitiva con partenza e arrivo sul Lungomare Argentina della ‘Città delle palme’.

Per l’iscrizione, dal costo di 9 euro, bisogna recarsi presso il chiosco della musica sulla passeggiata a mare di Bordighera alle 18,30. La partenza è prevista alle 20,30.

Percorso: lungomare Argentina – via Noaro – via Vittorio Veneto – via Romana – via Dritta – via Circonvallazione – via dei Colli – via Coggiola – via Romana – via G.Rossi – Via Palermo – arrivo Lungomare Argentina.

Previsti premi a sorteggio e coppe ai gruppi più numerosi e rinfresco per tutti i partecipanti.

Per info: 0184252525 oppure 3497719752