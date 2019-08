A Ventimiglia riunione dell’Anci. Spinosi avverte: «Necessari fondi europei»

Ventimiglia. Novità introdotte con il decreto crescita, lo sblocca cantieri e la carenza di segretari comunali andati in pensioni (anche grazie alla ‘quota 100′) e ancora non rimpiazzati. Sono stati questi alcuni dei temi di cui si è discusso stamani nella biblioteca civica di piazza Bassi a Ventimiglia dove si è svolta una riunione dell’Anci, alla presenza del presidente Pier Luigi Vignai e di una delegazione di sindaci del comprensorio intemelio, in rappresentanza, dei Comuni di Ventimiglia, Dolceacqua, Camporosso, Ospedaletti, Soldano, Apricale, Vallecrosia, Vallebona, Perinaldo. Presenti anche l’onorevole Flavio Di Muro, il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Piana e il vice governatore della Liguria, Sonia Viale.

Il Comune di Ventimiglia era rappresentato dal presidente del Consiglio Andrea Spinosi, che è anche coordinatore Anci dei Presidenti del Consiglio comunale. Spinosi ha sottolineato la necessità di reperire finanziamenti europei, per realizzare progetti attuabili e concreti, che le casse comunali non potrebbero coprire come costi.

Ventimiglia fa parte del direttivo regionale Anci l’assessore Simone Bertolucci.