A Pigna arrivano le reliquie di Sant’Antonio da Padova

Pigna. Le reliquie di Sant’Antonio da Padova saranno esposte a Pigna dal 16 al 18 agosto per la devozione dei fedeli.

«Era dal 1263 che la tomba di Sant’Antonio non veniva aperta. La nuova ricognizione dei resti mortali del Santo avvenne il 6 gennaio 1981. Aperta la tomba sono stati ritrovati tre involucri. Uno conteneva le ossa del Santo. Un secondo involucro conteneva la tonaca e nel terzo involucro sono stati trovati i resti mummificati della “massa corporis”, così definita dai periti cui era stato affidato il compito di una accurata analisi.

In questa “massa corporis” i periti hanno trovato parte della pelle, dei muscoli, di alcuni organi interni e poi, sorprendentemente, anche le cartilagini delle corde vocali del Santo. Il Signore ha conservato incorrotta non solo la sua lingua, ritrovata intatta da S. Bonaventura nella ricognizione del 1263, ma l’intero apparato vocale del Santo. Da questa “massa corporis” la Santa Sede ha concesso di estrarre alcune parti per farne reliquie da venerare nei vari paesi del mondo. La Peregrinatio delle Reliquie del Santo è iniziata 37 anni orsono. Ancora oggi continua in tutto il mondo.

Il valore devozionale delle reliquie dei santi sta nel fatto che non sono un’immagine, una statua del Santo, ma una parte, seppur piccola, del suo corpo che risorgerà glorioso. Infatti, venerare le reliquie del Santo significa proclamare la nostra fede nella risurrezione. I corpi dei Santi, come quelli di tutti i battezzati, sono infatti tempio vivo dello Spirito Santo, destinati a risorgere e a vivere per sempre nella gloria del cielo.

Venerare le reliquie dei Santi non è rubare la gloria a Dio, ma rafforzare la nostra fede e proclamare la nostra lode al Cristo, morto e risorto, che ha reso uomini e donne uguali a noi, dei giganti dello spirito, capolavori di umanità. Da sempre dunque i cristiani hanno venerato le tombe e le reliquie dei Martiri e dei Santi. Afferma il Concilio Vaticano II: “La Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i Santi e tiene in onore le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le feste dei santi infatti proclamano le meraviglie di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli opportuni esempi da imitare” (Sacrosantum concilium)» – fanno sapere dalla chiesa parrocchiale.

Il programma:

16 agosto

ore 17:00 Accoglienza del Reliquiario nel piazzale accanto alla Pasticceria “Desir de Roi”. Processione fino alla chiesa

parrocchiale. Veglia di preghiera in onore del Santo. La chiesa rimarrà aperta fino alle 22.

17 agosto

Visita agli ammalati ed agli anziani. Ore 10:30 S. Messa presso la Casa di Riposo. Nel Pomeriggio possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.

Ore 18:00 Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc.za Mons. Antonio Suetta. La chiesa rimarrà aperta fino alle 22.

18 agosto

10:30 Santa Messa Domenicale

Alle ore 15:00 breve momento di preghiera e saluto al Santo in partenza per Sanremo