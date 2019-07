Torna a Pieve di Teco il Memorial “Nicola Ferrari”

Torna a Pieve di Teco, dal 18 al 21 luglio, il Memorial “Nicola Ferrari” quest’anno giunto alla sua XI edizione.

«Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta» è il motto della Onlus che ormai da undici anni organizza il Memorial “Nicola Ferrari” per raccogliere fondi al fine di sovvenzionare la ricerca su leucemie, linfomi e mielomi. Saranno quattro giorni all’insegna del buon cibo, musica, sport e teatro nella splendida cornice medievale del borgo della Valle Arroscia.

Un’occasione ormai diventata un appuntamento atteso da tutta la comunità e da chiunque voglia trascorrere un weekend fuori porta, divertendosi ed aiutando la ricerca medica contro i tumori del sangue. In programma si possono trovare, come sempre, un gran numero di eventi a partire dal torneo di pallapugno, agli spettacoli teatrali, ai concerti, alle prelibatezze preparate da mani esperte e tanto altro!

L’apertura della manifestazione si terrà giovedì 18 luglio alle 21 presso il Teatro Salvini dove la compagnia di recitazione del Teatro del Banchero, presentata da “I cattivi di Cuore”, porterà in scena: “La miseria è una cosa seria” (Uno studio da Friedrich Dürrenmatt, “La visita della vecchia signora”). Al termine della pièce seguirà rinfresco, come di consueto, a Casa Sibilla con degustazione di vini liguri a cura dell’Associazione Italiana Sommelier. Partecipazione su offerta libera con prenotazione al 3381461923.

Venerdì 19 luglio dalle 19 in piazza Carenzi “Aperi-Paella” e “Concerto per un Sorriso”: si potrà gustare una squisita paella accompagnata da sangria e da musica dal vivo. Il concerto sarà tenuto dai “The Fantastic Blue” e dal musicista e cantante Alex Smith (frontman della band australiana autrice della soundtrack di “Footlose”).

Sabato 20 luglio ci sarà alle 16 l’apertura, presso lo Sferisterio comunale, del “XI Trofeo Nicola Ferrari” edizione “Campioni per un sorriso” giocato da atleti della serie A. Dalle 19.30, nel piazzale della Croce Rossa avrà inizio la serata gastronomica con piatti tipici e musica dal vivo con la band “Long Island”. Durante la serata si terranno la premiazione del XI Trofeo Nicola Ferrari e la presentazione delle ultime attività sostenute con i fondi raccolti dalla Onlus Nicola Ferrari in favore dell’Istituto di Candiolo – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – Istituto di

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS.

Domenica 21 luglio gli appuntamenti del Memorial iniziano alle 9 in piazza Carenzi con l’apertura delle iscrizioni della prima gara podistica non competitiva “Corro per un sorriso”. La partenza sarà alle 10.30 (volendo si potrà scegliere anche l’opzione più leggera, ovvero una camminata), seguirà premiazione alle 12 e buffet offerto a tutti partecipanti.

Inoltre, dalle 10 per tutta la giornata potrete trovare “I portici in festa”: mercatino dell’artigianato e di prodotti tipici, con apertura dei siti museali, spettacoli medievali, giocolieri, sbandieratori, spettacolo con falconieri, pan fritto, frittelle e altre golosità.

I proventi raccolti durante la manifestazione saranno devoluti per il finanziamento dei progetti sostenuti dalla Onlus Nicola Ferrari. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/OnlusNicolaFerrari/.