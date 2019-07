Sanremo, annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2019

Sanremo. Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Enzo Gragnaniello, Alessio Lega, Fulminacci e l’album a progetto Adoriza “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici” sono i vincitori delle Targhe Tenco 2019, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso.

Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali.

Il cantautore e polistrumentista Vinicio Capossela con l’album “Ballate per uomini e bestie” (etichetta La Cùpa / Warner Music Italy) si aggiudica la Targa Tenco per il disco in assoluto. Gli altri finalisti erano, in ordine alfabetico, Francesco Di Giacomo (La parte mancante); Patrizia Laquidara (C’è qui qualcosa che ti riguarda); Nada (È un momento difficile, tesoro); Pacifico (Bastasse il Cielo).

Daniele Silvestri con la canzone “Argento Vivo” (etichetta Sony Music) è il vincitore della Targa per la miglior canzone, che, ricordiamo, va agli autori dei brani e non agli interpreti. A contendersi il primo posto: Ernesto Bassignano (Il mestiere di vivere); Motta (Dov’è l’Italia); Nada (È un momento difficile, tesoro); Gianmaria Testa (Povero tempo nostro).

Per la sezione opera prima la vittoria è andata a Fulminacci con “La vita veramente” (etichetta Maciste Dischi). Facevano parte delle nomination: Sasà Calabrese (Conserve); Alessandro Centolanza e Gli Splendidi (Il giorno, poi la notte); Marta De Lluvia (Grano); Giulia Mei (Diventeremo adulti); Sale (L’innocenza dentro me).

Per la targa miglior album in dialetto, il più votato è stato Enzo Gragnaniello con “Lo chiamavano vient’ ‘e terra” (etichetta Arealive / Warner Music Italy). Gli altri candidati erano: Francesco Di Bella (‘O diavolo); Elsa Martin e Stefano Battaglia (Sfueâi); Setak (Blusanza); Raffaello Simeoni (Orfeo incastastorie); Sollo&Gnut (L’orso ‘nnammurato).

Alessio Lega con “Nella corte dell’Arbat. Le canzoni di Bulat Okudzava” (Squilibri Editore) è risultato il più apprezzato per la categoria interpreti di canzoni non proprie. Tra i finalisti: Roberto Michelangelo Giordi (Il sogno di Partenope); Ester Formosa & Elva Lutza (Cancionero); Olden (A60); Silvio Trotta (Confessioni di un musicante. Silvio Trotta canta Branduardi).

Per la Targa Tenco album collettivo a progetto ha ottenuto maggiori consensi Adoriza “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici”. Gli altri progetti finalisti erano: Capo Verde Terra d’Amore Vol.8; Change your step. 100 artisti. Le parole del cambiamento; Faber Nostrum; Oniric Chopin ProsiMeloMetro N. 1. Tutte le informazioni sulle Targhe Tenco si possono trovare all’indirizzo: www.clubtenco.it.

Le Targhe verranno consegnate nell’ambito della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2019) organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Casinò di Sanremo, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria e Coop Liguria, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 17 al 19 ottobre.

I biglietti per assistere alla manifestazione sono disponibili, senza diritti di prevendita, presso il Teatro Ariston di Sanremo.