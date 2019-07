Regione Liguria stanzia quasi 2 milioni di euro da fondo strategico infrastrutture: al via interventi a Mendatica e Sanremo

Genova. Uno stanziamento circa 2 milioni di euro (1 milione e 971 mila euro) dal Fondo Strategico Infrastrutture 2019 quale cofinanziamento di interventi per complessivi 3 milioni 490.500 euro nei quattro Comuni liguri di Framura, Moneglia, Mendatica e Sanremo. Lo ha deciso oggi Regione Liguria. Gli interventi sono legati a ripristini di tratti di viabilità danneggiati a seguito di alluvioni o di fenomeni di dissesto idrogeologico (Mendatica e Framura), alla messa in sicurezza di una infrastruttura fondamentale anche sotto il profilo turistico quale la ‘Strada delle Gallerie’ a Moneglia oppure, nel caso di Sanremo, ad un intervento di protezione civile legato ad un’emergenza scolastica.

«Si tratta di un nuovo sforzo economico strategico rivolto a diversi Comuni liguri. Queste risorse – spiegano il presidente Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone – sono il segno della nostra attenzione per le infrastrutture, da un lato per il ripristino di quelle danneggiate dal dissesto idrogeologico e fondamentali per alcuni Comuni come Framura e Mendatica e, dall’altro, per il mantenimento e la messa in sicurezza di arterie importanti come la ‘Strada delle Gallerie’ di Moneglia, di grande valore anche sotto il profilo turistico. In quest’ultima tranche del Fondo Strategico 2019 non poteva che rientrare anche un’emergenza come quella rappresentata dal Comune di Sanremo dove, a seguito della dichiarazione di inagibilità di una scuola, queste risorse sono necessarie per garantire una soluzione ponte per l’avvio dell’anno scolastico a settembre in attesa di progettare un nuovo edificio scolastico».

In particolare, al Comune di Framura sono destinati 175.750 euro del Fondo Strategico regionale per la riqualificazione paesaggistica della viabilità ‘Caruggio’ lato monte della località Costa – 1° lotto della pista ciclopedonale tra Framura e Deiva Marina. Il costo complessivo dell’intervento è di 185mila euro.

In provincia di Genova, arriveranno a Moneglia 470.250 euro dal Fondo Strategico regionale per interventi di messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione della ‘Strada delle Gallerie’ che collega Moneglia con Sestri Levante e Deiva Marina. In particolare, i lavori riguarderanno anche il ripristino della rete GSM e implementazione della rete wifi aperta e del sistema di monitoraggio da remoto.

Ammonta invece a 525mila euro il cofinanziamento dal Fondo Strategico regionale destinato al Comune di Mendatica per i lavori di ripristino della strada provinciale 100 di Imperia, interrotta da una frana caduta a seguito dell’alluvione del 24 novembre 2016 in frazione Monesi di Mendatica.

A ponente, sono destinati al Comune di Sanremo 800mila euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica legato alla realizzazione di un polo scolastico presso il mercato dei fiori di Valle Armea, dove da settembre si sposteranno gli alunni della scuola “Pascoli” di Corso Cavallotti a Sanremo, recentemente dichiarata inagibile.