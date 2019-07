Promozione: Camporosso, Dianese&Golfo, Taggia e Ventimiglia giocano nel girone A

Imperia. La LND Liguria ha reso noti gli organici dei campionati regionali per la stagione 2019-2020.

Confermate in Promozione 32 squadre suddivise in due gironi. Trovano spazio il ripescato Camporosso e il Little Club James, nato dalla fusione tra Little Club G. Mora e James. Camporosso, Dianese e Golfo, Taggia e Ventimiglia, che rappresenteranno la provincia di Imperia, giocheranno nel girone A.

La composizione dei gironi:

Promozione girone A: Arenzano, Bragno, Camporosso, Celle Ligure, Ceriale, Dianese e Golfo, Sestrese, Legino, Loanesi San Francesco, Praese, Serra Riccò, Taggia, Varazze Don Bosco, Veloce, Ventimiglia, Via dell’Acciaio.

Promozione girone B: Cadimare, Canaletto Sepor, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia, FC Bogliasco, Forza e Coraggio, Golfo Paradiso PRCA, Goliardicapolis, Levanto, Little Club James, Magra Azzurri, Marassi, Real Fieschi, Sammargheritese, Valdivara 5 Terre, Vallescrivia.