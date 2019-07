Imperia. In occasione della conclusione del Progetto Europeo Life Stopvespa riguardante il controllo e il debellamento dei nidi di Vespa Velutina, i Rangers D’Italia, e altre squadre provinciali abilitate, hanno ricevuto un attestato di merito per il lavoro svolto per combattere questo temibile insetto killer, tra le principali cause della diminuzione del numero di api.

A consegnare l’attestato al presidente dei Rangers D’Italia Nucleo Di Imperia Lorenzo Prette ed a Emanuele Frattarola, il Professore Marco Porporato e i suoi collaboratori Romano Andrea e Coppola Michela dell’Università Degli Studi di Torino, partner del progetto insieme a Regione Liguria.