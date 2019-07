La vittoria dei centri commerciali e dei servizi “tutto-in-uno”: perché sono preferiti da tutti

Le svendite estive del 2019 hanno dimostrato ancora una volta che l’era dei negozi al dettaglio sta per terminare: i consumatori preferiscono sempre di più rivolgersi a centri commerciali unici, che riuniscano in un solo posto negozi e servizi. Lo stesso vale per le piattaforme online in grado di offrire, grazie ad un solo sito, più opzioni: dallo shopping al gaming all’intrattenimento televisivo.

Negozi di una volta o centri commerciali? L’esito della sfida

Anche per i saldi estivi 2019, la tendenza si riconferma quella di concentrare le proprie spese in un unico punto vendita ben preciso: il centro commerciale. I grandi complessi di negozi riuniscono infatti in un solo luogo decine e decine di negozi, sono spesso dotati di comode navette o grandi parcheggi e hanno sempre al proprio interno aria condizionata e punti ristoro di vario genere, dalle gelaterie ai ristoranti gourmet. Scegliere il centro commerciale piuttosto che il negozio classico è una scelta di

comodità e praticità: ancora una volta la convenienza è il fattore più importante per il pubblico e trovare in un solo posto tutto ciò che serve spinge i consumatori a preferirli ai negozi al dettaglio, spesso difficili da raggiungere, sforniti della merce desiderata o semplicemente scomodi. La vittoria dei centri commerciali conferma ciò che è avvenuto ormai da anni: a partire dagli Stati Uniti, i primi ad inaugurare enormi centri commerciali, questo formato di “shopping comodo” si è poi diffuso anche in Europa, come dimostra la classifica del portale di viaggi Omio, e di conseguenza anche in Italia, Liguria inclusa.

Image source: Unsplash.com

Tutto ciò che serve in un unico luogo: le piattaforme online

Se i centri commerciali vincono la sfida dello shopping dal vivo, allo stesso modo la tendenza si ripete per i grandi aggregatori di shop online come Amazon e Ebay: il primo è il più grande luogo di commercio elettronico al mondo, dove è possibile trovare merce di ogni genere proveniente da ogni angolo del globo e assicurarsi l’arrivo della merce presente nel proprio carrello a casa o in ufficio (e ultimamente anche nei centri di consegna presso supermercati e piccoli negozi) in pochissimi click e molto spesso in una sola spedizione. Lo stesso discorso vale per Ebay, altra compagnia di commercio elettronico, nel tempo sorpassata da Amazon ma comunque una delle più importanti al mondo: oltre ad acquistare oggetti è possibile anche venderli all’istante o tramite aste che premiamo i migliori offerenti. Il vantaggio di avere riunite in un unico sito le risposte proprie esigenze è uno dei tanti punti forte dell’innovazione digitale applicata ai desideri degli utenti: ad esempio la varietà di giochi riunita nei casinò online come Betway Casinò permette di trovare in un’unica piattaforma giochi di ogni genere, oltre 100 slot machine, blackjack, roulette e persino una sezione dedicata al casinò live per giocare in diretta, senza nulla da invidiare ai casinò tradizionali.

Image source: Unsplash.com

Quale futuro per centri e piattaforme “tutto-in-uno”?

I dati parlano chiaro: i centri commerciali, nonostante le numerose polemiche, e le mega piattaforme online sono sempre di più la scelta più comoda per milioni di consumatori. Non si può che ipotizzare una crescita ulteriore di questo fenomeno e l’ampliamento dei vantaggi che offre: inventari sempre più ricchi, un numero maggiore di opportunità e una maggiore rapidità e quantità di merce per quanto riguarda i punti vendita fisici; una serie di servizi più ampia e varia e un ulteriore miglioramento dell’esperienza di acquisto, gioco e navigazione per le piattaforme digitali. Basti pensare, per averne la conferma, servizi di streaming online come Netflix: la piattaforma riunisce in un solo “luogo” film e serie prodotti da diversi canali, oltre che i propri contenuti originali, offrendo un servizio su misura per l’utente con consigli e suggerimenti, ampliando il proprio catalogo costantemente e offrendo una serie sempre più dettagliata di benefici e opzioni per i propri iscritti. Il futuro di questo genere di attività sta nella quantità e nella velocità: non resta che osservare i cambiamenti e godere dei benefici che apporteranno.

Image source: Unsplash.com

In questo articolo sono elencati solo alcuni degli esempi vincenti di piattaforme online dalle opportunità più variegate: che si tratti di negozi fisici o servizi specifici, è ormai chiaro che ad andare per la maggiore sono tutti i luoghi, digitali più che fisici, in grado di offrire il meglio di tutte le opzioni e per di più in quantità sempre più considerevoli.