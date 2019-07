Sanremo, al Floriseum torna la Summer School: piante erbacee per il verde urbano

Sanremo. Agronomi, esperti di settore e professori universitari si alterneranno in qualità i docenti per la quattro giorni della Summer School of Floricolture 2019.

Presentata questa mattina nella sua naturale sede del Floriseum (Museo del Fiore), la nona edizione del percorso rivolto a studenti e operatori prenderà il via lunedì 9 settembre e terminerà giovedì 12.

Tema di quest’anno è: “La qualità del verde urbano: il contributo delle piante erbacee”. Il corso, organizzato dalla Società Ortofrutticola Italiana, DISAFA, Università di Torino, Istituto regionale per la Floricoltura, il Crea di Sanremo, il CeRSAA di Albenga e il CSF di Regione Liguria, intende affrontare una parte dell’ampia tematica sul verde urbano, concentrandosi sullo studio delle piante erbacee che svolgono un importante ruolo estetico e salutistico di completamento agli alberi.

«E’ un piacere vedere tanti relatori importanti che richiamano su Sanremo un’attenzione di livello nazionale per questa lodevole iniziativa, ha commentato l’assessore alla Floricoltura Lucia Artusi. Un’iniziativa che dovrà essere coltivata e per la quale come amministrazione comunale ci impegneremo. Mi piacerebbe che al di là delle mere attività scientifiche si potesse sfruttare il Floriseum per renderlo più conosciuto ai nostri concittadini».

Maggiori informazioni su www.soihs.it. Per partecipare è prevista una quota di iscrizione.