A Castellaro va in scena la Street Race specialità mtb Cross country

Castellaro. L’asd Softbike Crew il 21 luglio organizza la Castellaro Street Race specialità mtb Cross country.

«La gara sarà a tempo con una durata di 1h + 1giro per le muscolari e 1/2 ora per le ebike ad anello, da percorrere più volte nel paese con gradini scalinate e carruggi. La partecipazione è aperta a tutti gli enti di promozione sportiva ma riservata alle categorie amatoriali – fanno sapere gli organizzatori – È possibile partecipare anche da non tesserato facendo la tessera giornaliera in possesso però del certificato medico sportivo nati prima del 2014 con un supplemento di 15€. La quota è di 15euro sia per la gara muscolare che per quella delle ebike. Vi è la possibilità di iscriversi ad entrambe a 25€. L’iscrizione bisogna farla on-line tramite mail softbike.liguria@gmail.com».

Il programma:

– alle 19, partenza gara muscolari

– alle 20.15, partenza gara ebike

– a seguire le premiazioni.

Saranno premiati i primi tre classificati in:

– Assoluta uomini primi 3classificati

– Assoluta donne prime 3classificate

– Cat 15/17anni(acsi o non tesserati) primi3clas

– Cat 18/30anni primi 3 clas

– Cat 31/40anni primi 3clas

– Cat 41/55anni primi 3clas

– Cat over 56 primi 3clas

– Cat e-bike primi 3clas

– Premio holeshot

– Premio società (maggior arrivati al traguardo)

«Durante tutta la serata si potranno gustare rostelle, patatine e birra a fiumi con successivo pasta party compreso nell’iscrizione per i partecipanti. Non mancate» – anticipano gli organizzatori.